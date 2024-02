La production du Volkswagen ID. Buzz 2025 débutera en août

Le Volkswagen ID. Buzz 2025 pour le marché nord-américain sera plus long et proposera une troisième rangée de sièges en option, contrairement au modèle européen.

Des configurations à propulsion et à rouage intégral seront disponibles.

L’ID. Buzz sera assemblé en Allemagne.

Le Volkswagen ID. Buzz 2025 arrivera en sol nord-américain plus tard cette année, notre marché obtenant la version à empattement allongé de la réinterprétation de l’iconique Minibus du constructeur allemand. Elle sera proposée avec deux ou trois rangées de sièges.

L’ID. Buzz est un véhicule 100 % électrique, disposant d’une batterie de 91 kWh (capacité brute) alimentant un moteur arrière de 282 chevaux, ou deux moteurs produisant un total estimé à 330 chevaux dans le cas des variantes à rouage intégral. En comparaison, le modèle européen est plus court, n’a droit qu’à deux rangées de sièges, et abrite un moteur arrière de 201 chevaux.

Les spécifications finales n’ont pas encore été publiées par Volkswagen, mais le ID. Buzz repose sur un empattement d’environ 3 250 millimètres, alors que sa longueur hors tout est d’environ 4 962 mm. On avance également une largeur de 1 985 mm et une hauteur de toit de 1 927 mm. Selon ces dimensions, le ID.Buzz est plus court que les fourgonnettes à essence actuellement en vente chez nous, c’est-à-dire les Honda Odyssey, Toyota Sienna, Kia Carnival et Chrysler Pacifica, mais profite d’un empattement plus long afin de potentiellement maximiser l’espace intérieur.

Bien que le ID. Buzz sera immédiatement reconnaissable sur la route, il disposera d’un logo VW illuminé sur la partie avant, connecté aux phares à DEL par une ligne horizontale éclairée. Des teintes de carrosserie éclatées seront proposées, dont Vert mahi, Jaune pomelo, Orange énergétique et Bleu cabana, alors qu’une peinture bicolore sera livrable.

Le Volkswagen ID. Buzz 2025 misera sur un habitacle pouvant accommoder cinq, six ou sept passagers selon l’aménagement choisi, et ces passagers profiteront de caractéristiques de série ou optionnelles telles que des portes latérales coulissantes à commande électrique, un toit panoramique vitré avec assombrissement électrochromique, un éclairage d’ambiance et un système multimédia moderne avec écran tactile de 12,9 pouces et une connectivité de téléphones sans fil.

Au Canada, les clients intéressés pourront réserver leur ID. Buzz par l’entremise du système de réservation en ligne VolksKlik, et non à travers les concessionnaires. Au marché étasunien, les acheteurs doivent plutôt visiter leur concessionnaire pour passer une commande, sans liste de réservation.

Le Volkswagen ID. Buzz 2025 sera assemblé à l’usine du constructeur à Hanovre, en Allemagne, et la production est actuellement prévue s’amorcer le 19 août 2024. Une fois les commandes placées, on devra patienter environ 15 à 17 semaines pour que le véhicule soit construit et livré chez le concessionnaire. Les prix, l’autonomie et la vitesse de charge, les déclinaisons et la liste de caractéristiques seront annoncés à une date ultérieure, d’ici au lancement officiel du véhicule cet automne.