La production de la Fiat 500e électrique pour le Canada a commencé

La 500e sera le véhicule électrique le plus léger et le moins cher au Canada.

Modèle construit dans l’usine historique de Turin.

Son prix de départ est de 39 995 $.

Fiat vient de construire la première 500e destinée au Canada. La citadine électrique vient d’être construite dans l’usine Mirafiori de l’entreprise, située à Turin.

L’usine de Mirafiori à Turin est la plus ancienne usine automobile en activité en Europe, mais ce n’est pas celle qui possède une piste d’essai sur le toit, rendue célèbre par le film The Italian Job. L’usine s’étend sur plus de deux millions de mètres carrés et 20 km de voies ferrées relient ses entrepôts.

Il est logique que la plus ancienne usine construise la plus ancienne marque de l’entreprise, mais toutes deux ont été considérablement modifiées et propulsées vers l’avenir.

Fiat a déjà construit plus de 185 000 exemplaires de la Fiat 500e. Ils ont été vendus dans le monde entier, mais c’est la première fois que la nouvelle 500e sera disponible au Canada ou aux États-Unis.

La Fiat 500e 2024 est lancée avec une édition spéciale (rouge), au profit de cette association caritative. Fiat continuera à lancer des modèles spéciaux de 500e pour maintenir la fraîcheur, avec ce qu’elle appelle des « drops ». Un terme emprunté à la scène streetwear.

Avec un prix de départ de 39 995 $ avant incitatifs, la 500e 2024 sera le VE neuf le moins cher vendu au Canada. Elle sera commercialisée au printemps en Colombie-Britannique et au Québec, les deux marchés où la demande de VE est la plus forte, et sera étendue au fur et à mesure de l’augmentation de la production.

La 500e aura une autonomie de 240 km et sera le véhicule électrique le plus léger vendu au Canada.