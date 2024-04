La prochaine Polestar 2 ne sera pas une 2

Ingenlath ne veut pas mettre les modèles au pied du mur

Il a déclaré que le changement d’action de Volvo était prévu dès le départ.

Le PDG de Polestar a déclaré que l’entreprise s’efforcerait de rester en dehors des sentiers battus lorsqu’il s’agira de remplacer des modèles. Il a également évoqué la séparation de l’entreprise avec Volvo, la qualifiant de « non dramatique » et faisant partie du plan depuis le début.

Thomas Ingenlath, PDG de Polestar, s’est entretenu avec Autocar sur le chemin qui reste à parcourir pour l’entreprise. Polestar est passé d’un constructeur de voitures de course Volvo à un fabricant de VE de premier plan en seulement quatre ans. Il est maintenant temps de commencer à penser aux remplaçants de son premier véhicule électrique, le Polestar 2.

M. Ingenlath a déclaré que la société « ne remplacera pas la Polestar 2 par une Polestar 2 ». Le nouveau modèle sera la Polestar 7, mais cela signifie plus qu’un simple nouveau nom. Il a laissé entendre qu’il serait positionné de la même manière que la 2 et occuperait la même place dans la gamme, mais il s’est montré prudent quant à la tradition qui consiste à lancer une nouvelle version de la même voiture.

« Même s’il est agréable d’avoir une catégorie de voiture [Volkswagen] Golf, c’est très limitatif en termes de pouvoir d’innovation, parce que vous êtes toujours dans la boîte de ce que la Golf devrait être », a-t-il déclaré. « Même si nous construisons une voiture très similaire, parce qu’elle porte un numéro différent, nous n’aurons pas ce piège naturel où nous sommes enfermés dans le concept de ce qu’était la voiture ».

En ce qui concerne la réduction de plus de la moitié de la participation de Volvo dans la société, M. Ingenlath n’est pas inquiet. Il a toujours été clair que l’argent ne devait pas sortir de la poche des propriétaires et que nous devions trouver des moyens de financement sans aller voir Volvo et Geely et leur dire : « Maman, papa, nous avons besoin d’argent », a-t-il déclaré. Il a qualifié la modification de la structure des actions de « situation non dramatique ».

Le regret de M. Ingenlath est lié au calendrier, car l’annonce du nouveau financement est intervenue deux semaines seulement après la nouvelle concernant Volvo. « Nous aurions pu en dire plus à la fin du mois de février, lorsque nous avons annoncé que nous disposions d’un prêt de 950 millions de dollars, mais c’était bien sûr deux semaines trop tard pour contrecarrer les gros et mauvais titres qui sont apparus lorsque Volvo a annoncé qu’il réduirait sa participation dans Polestar », a-t-il déclaré. « Tout le monde pensait que nous étions dans une situation de crise, il est donc regrettable que nous n’ayons pas eu cette nouvelle deux semaines plus tôt ».