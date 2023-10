La prochaine Mazda MX-5 dévoilée au Salon de Tokyo?

Le kiosque de la marque sera dédié à l’agrément de conduite.

Tout porte à croire que le prototype montrera ce à quoi il faut s’attendre de la prochaine MX-5.

Y aura-t-il une motorisation électrifiée?

Le Salon de l’auto de Tokyo – ou plutôt le Japan Mobility Show 2023 – arrive à grands pas et les constructeurs nippons se préparent activement à une série de dévoilements destinés au marché local, mais aussi à l’international.

Du côté de Mazda, il aurait été totalement logique de procéder à un dévoilement de multisegment – pensez aux futurs CX-80 pour l’Europe ou CX-70 pour l’Amérique du Nord –, mais il n’en est rien. Le kiosque de Mazda va surtout miser sur le plaisir de conduite à l’exposition de Tokyo. En effet, le constructeur a publié ce communiqué dans lequel il confirme que la MX-5 sera au cœur des modèles stationnés dans l’espace réservé à la marque originaire d’Hiroshima au Japon.

En plus de quelques exemplaires classiques du roadster le plus vendu du globe, le constructeur a également trimbalé cette MX-5 SeDV capable d’être conduite uniquement avec les mains.

Quant au véhicule concept titillé par cette image assombrie, tout indique que le constructeur va enfin lever le voile sur la cinquième génération du populaire roadster, quoique la présentation d’un prototype ne se transpose pas automatiquement à un modèle de production parfois. On verra bien ce qui ressort de ce dévoilement mondial.

Rappelons que certains clichés du concept avaient été aperçus dans une série de diapositives lors d’une présentation il y a un peu moins d’un an. La voiture en question, qui prenait la forme d’un coupé portait les mêmes feux de position circulaires et cette bande verticale illuminée au centre du diffuseur.

On verra bien si cette étude de style est équipée d’un groupe motopropulseur 100 % électrique pour annoncer les couleurs de la marque en matière d’électrification ou, en revanche, si le concept est déjà muni de la mécanique hybride qui devrait en principe se retrouver sous le capot de la prochaine MX-5.

Ce qui est certain au moment d’écrire ces lignes, c’est que le constructeur n’a aucunement l’intention d’abandonner sa sympathique voiture sport à l’ère électrique. Mazda domine son créneau depuis les années 90 et rien ne va stopper l’envie des automobilistes autour de la planète de s’amuser un brin les cheveux au vent derrière le volant d’une voiture amusante au possible.

Rendez-vous le 25 octobre pour une présentation complète du concept de Mazda.