La prochaine hypercar hybride de McLaren aura des portes papillon

Le nouveau modèle, connu sous le code P18, devrait être lancé cette année.

Sa mécanique V8 hybride branchable déploiera apparemment plus de 1000 chevaux.

La P18 sera équipée de portes papillon plutôt que les portes dièdres habituelles de la marque.

C’est ce qu’affirment des sources citées par Automotive News Europe, qui précisent également que la prochaine hypercar, dont le nom de code est P18, sera dotée d’un nouveau châssis en fibre de carbone avec des dossiers de sièges intégrés qui réduiront le poids et amélioreront la sécurité ainsi que la rigidité.

Cette nouvelle voiture sera propulsée par un système hybride rechargeable V8 inspiré de la Formule 1, qui devrait délivrer plus de 1 000 chevaux tout en étant environ 70 % plus léger que la génération actuelle du groupe motopropulseur PHEV de la marque.

Selon des cadres interrogés récemment, McLaren n’est pas encore prête à lancer un modèle entièrement électrique, car elle estime qu’il ne serait pas possible de le faire sans compromettre les performances et la tenue de route emblématiques de l’entreprise, notamment en raison du poids des batteries et de leur manque de capacité à délivrer une puissance maximale prolongée, comme c’est nécessaire sur un circuit de course.

Une animation de la nouvelle hypercar a été présentée aux concessionnaires McLaren en début de semaine, révélant certains éléments de conception. Selon ceux qui ont vu la vidéo, la P18 ressemblera à l’Artura et à la 750S à l’avant grâce à ses phares encastrés, tandis que l’arrière rappellera la P1 de 2013-2015, dont elle sera le successeur en tant que modèle Halo de la société.

Outre cette nouvelle hypercar, McLaren travaillerait également sur un modèle à quatre portes et quatre places, qui pourrait même prendre la forme d’un VUS.

En effet, la société a déjà fait allusion à une telle voiture depuis un certain temps, citant l’évolution démographique du marché et le succès de concurrents potentiels tels que la Rolls-Royce Cullinan, la Lamborghini Urus et la Ferrari Purosangue.

La création d’un VUS, ou au moins d’une berline, pourrait aider le constructeur britannique de voitures de sport à toucher une clientèle plus large qui souhaite bénéficier des performances et de l’image associées à la marque, mais qui n’achètera pas un véhicule ne comportant que deux places.

Les distributeurs affirment que ce modèle, attendu pour 2028, sera entièrement développé en interne, ce qui peut être surprenant pour un constructeur aussi petit que McLaren.

