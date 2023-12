La prochaine génération de Dodge Muscle Car sera commercialisée d’ici la fin de l’année prochaine

Dodge présente ce qui ressemble à la prochaine Charger dans une nouvelle publicité

Les petits caractères de la publicité indiquent que la voiture sera disponible en 2024.

Selon la liste du Père Noël, la dernière muscle car de Dodge arrivera avant la fin de l’année prochaine. La dernière publicité de Dodge montre un rendu d’une voiture qui ressemble à un concept de Dodge Charger Daytona Banshee avec des phares ronds et une date d’arrivée estimée.

La publicité diffusée sur YouTube s’intitule Think Twice et s’ouvre sur un livre intitulé « Santa’s Naughty List : An Origin Story ». En haut de la liste des méchants figurent Horace et John, mieux connus sous le nom de frères Dodge, qui ont fondé l’entreprise automobile en 1914.

Le spot ne dure que 15 secondes et présente essentiellement des modèles de la génération actuelle, comme la Dodge Durango, la Charger et la Challenger. On y parle de muscle car, mais la plupart des modèles présentés sont des variantes V6.

Mais le rendu d’un véhicule qui ressemble beaucoup au concept, car Dodge Charger Daytona SRT de l’année dernière retient toute notre attention. Révélé en août 2022, ce concept était un véhicule électrique doté d’un système d’échappement amplifié conçu pour être aussi bruyant qu’une voiture à essence équipée d’un V8 Hellcat.

Les petits caractères contiennent le détail crucial suivant : « Modèle de préproduction montré à des fins d’illustration uniquement. Disponible fin 2024 ».

Si la Dodge Charger Daytona SRT doit entrer en production d’ici la fin de l’année prochaine, nous pouvons nous attendre à la voir très bientôt. Il y a quelques années, nous aurions suggéré qu’elle serait présentée au salon de Détroit en janvier. Mais il est probable que la voiture soit dévoilée à Chicago en février ou à New York fin mars.

En attendant cette révélation officielle, ce croquis et le concept car sont tout ce dont nous disposons.