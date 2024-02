La pression monte pour que les constructeurs de VE s’associent contre la concurrence des jeunes marques

Le marché des VE se réchauffe avec l’arrivée des constructeurs chinois en Europe

L’effondrement des ventes est un défi de taille pour les constructeurs automobiles traditionnels

Selon un nouveau rapport, certains des plus grands constructeurs automobiles mondiaux envisagent de s’associer avec leurs plus grands ennemis. Ces initiatives pourraient intervenir alors que Volkswagen, Renault et Stellantis cherchent à lutter contre les voitures électriques moins chères en provenance de Chine et contre d’autres menaces imminentes.

Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a déclaré à Bloomberg qu’il était « parfaitement conscient qu’à l’avenir, les entreprises qui ne sont pas en mesure de faire face à la concurrence chinoise se mettront elles-mêmes en difficulté ».

Le PDG n’a pas mâché ses mots sur les menaces potentielles d’un marché en mutation rapide. Il y a quelques semaines, il a déclaré que la tendance à proposer des véhicules électriques plus abordables pourrait déboucher sur un « bain de sang » si les constructeurs automobiles n’étaient pas prêts.

Les constructeurs automobiles traditionnels sont loin derrière les nouveaux venus en ce qui concerne les VE. Volkswagen a pris la tête des entreprises traditionnelles avec 740 000 ventes de VE l’année dernière, tandis que BMW et Stellantis sont à la traîne avec moins de la moitié. Tesla, quant à lui, a vendu 1,8 million de VE l’année dernière et le Chinois BYD en a vendu 1,6 million.

Avec l’entrée en vigueur de nouvelles règles en matière d’émissions dans l’UE l’année prochaine, les entreprises qui ne parviennent pas à vendre suffisamment de VE risquent de se voir infliger des amendes de plusieurs milliards d’euros. Dans le même temps, les ventes de VE ralentissent alors que de plus en plus de modèles fabriqués en Chine arrivent sur le marché, certains avec des prix inférieurs de près de 10 000 euros à ceux de leurs concurrents.

Le rapport propose de multiples possibilités. Le PDG de Renault, Luca de Meo, envisage une alliance semblable à celle qui a donné naissance à Airbus pour concurrencer Boeing. M. Tavares, de Stellantis, a évoqué des fusions et des acquisitions, même avec des concurrents. VW a également parlé de nouveaux partenariats.

Une alternative est le renforcement de la réglementation. La Commission européenne enquête déjà sur les subventions accordées par la Chine aux constructeurs de véhicules électriques. S’il s’avère que le gouvernement soutient injustement ces véhicules électriques, il pourrait en résulter des droits de douane qui feraient augmenter les prix.