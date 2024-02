La présentation de la Dodge Charger 2025 aura lieu le 5 mars

Trois nouvelles aguiches pour la nouvelle Dodge Charger.

La révélation aura lieu le 5 mars, des modèles EV sont attendus.

Nous ne savons pas exactement à quoi nous attendre de la part de Dodge. Le concept Charger Daytona SRT a été présenté pour la première fois en 2022, et cela semble être le plus proche de ce que Dodge a prévu. Le concept était entièrement électrique et équipé d’une sorte de quasi-système d’échappement destiné à le rendre aussi bruyant qu’une Charger Hellcat à moteur à essence. Ce n’est probablement pas ce que souhaitent les propriétaires de VE, mais c’est très certainement ce que les acheteurs de SRT attendent de leurs VE.

Depuis, nous avons vu le concept parader avec des revendications de plus de 800 ch. Nous en avons également appris davantage sur l’éclairage d’accentuation de la voiture et sur d’autres détails. Des rumeurs indiquent également qu’elle sera vendue avec un moteur à essence — probablement le Hurricane I6 — ainsi qu’avec l’énergie électrique.

Le design devrait être une version futuriste de la Charger de 1968. Cela se traduit par des lignes à l’intérieur comme à l’extérieur. Dodge mise beaucoup sur les intérieurs d’inspiration rétro, et il pourrait s’agir du premier véhicule électrique doté d’un levier de vitesses à poignée-pistolet.

La Dodge Charger 2025 sera dévoilée le 5 mars à partir de 11 heures. Dodge a déclaré qu’il y aurait trois autres aguiches avant la révélation, alors attendez-vous à les voir très bientôt.

Et si vous vous demandez qui sont les deux ombres qui se tiennent à côté de la voiture dans l’annonce, il s’agit des frères Dodge. Ou du moins une paire d’acteurs jouant Horace et John Dodge, les deux frères qui ont commencé comme fournisseurs de pièces pour Ford et qui ont ensuite commencé à construire leurs propres voitures en 1914. L’entreprise automobile Dodge a été vendue à Chrysler en 1928, huit ans après la mort des deux frères.