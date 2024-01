La Porsche Taycan à nouveau la plus rapide au Nürburgring

La nouvelle Taycan réduit de 26 secondes sa meilleure performance antérieures.

Elle bat Tesla de 18 secondes.

Bienvenue en 2024. Porsche compte à nouveau sur la berline électrique la plus rapide sur le circuit du Nürburgring.

Le pilote de développement de Porsche, Lars Kern, a pris le volant de ce que la marque considère comme une « Taycan de préproduction » pour faire le tour du célèbre circuit et a réalisé un temps de 7:07.55. C’est 26 secondes de plus que son précédent record au volant d’une Porsche Taycan Turbo S Sport. C’est également 18 secondes plus rapide que ce que Tesla a réussi à faire avec une Model S Plaid.

Mais au-delà des temps de passage, l’histoire ne s’arrête pas là. Il semblerait que Porsche soit en train de construire une version plus rapide de la Taycan et que ce soit celle qui a établi le record.

Porsche l’a qualifiée de voiture de préproduction, mais n’a pas précisé de quelle version il s’agissait. Il est clair qu’il ne s’agit pas d’un modèle de base de nouvelle génération ou d’un remodelage, alors de quoi s’agit-il ?

Nous ne faisons que des suppositions, mais la Taycan Turbo GT est une possibilité. Les voitures modernes les plus rapides de Porsche font presque toujours partie de la gamme GT. En général, ce nom est suivi d’un numéro, comme pour les 911 GT2 et GT3 ou le Cayman GT4. Mais lorsqu’il n’y a pas de frère ou de sœur de course, la voiture est autonome. Le Cayenne Turbo E-Hybrid avec l’ensemble GT en est un exemple et son nom est assez long.

« Vingt-six secondes, c’est la moitié d’une éternité en sport automobile », a déclaré Kevin Giek, le patron du modèle Taycan. Il ne plaisante pas. Cela signifie que la nouvelle Taycan devra avoir plus de puissance que l’actuelle Turbo S et être capable de la livrer plus longtemps.