La Porsche Macan EV sera dévoilée le 25 janvier

Le dévoilement officiel de la Porsche Macan entièrement électrique, le 25 janvier 2024, marque une étape importante dans le parcours de Porsche en matière de véhicules électriques (VE), après le succès de la Porsche Taycan. Le Macan électrique sera le deuxième véhicule électrique de Porsche et devrait être le plus abordable de la gamme croissante.

Porsche a équipé le Macan EV d’une batterie lithium-ion d’une capacité brute de 100 kWh, dont 95 kWh peuvent être utilisés activement. Ce groupe motopropulseur permet au véhicule d’atteindre une puissance de plus de 603 chevaux et un couple de 738 lb-pi dans son modèle de pointe. Le système de transmission intégrale et les moteurs PSM à excitation permanente sur les essieux avant et arrière garantissent des performances par tous les temps et sur toutes les surfaces.

L’une des nombreuses caractéristiques remarquables du Macan EV est sa capacité de charge rapide. Le véhicule peut se recharger à une puissance maximale de 270 kW sur des stations de recharge de 800 volts, ce qui permet de recharger la batterie de 10 à 80 % en moins de 22 minutes.

En termes de design, le Macan EV conserve une esthétique familière, conforme à la signature de Porsche. Le design extérieur s’inscrit dans la continuité du look traditionnel du Macan, avec quelques touches de modernité. À l’intérieur, le véhicule est équipé d’un tableau de bord entièrement numérique et d’un système d’infodivertissement de haute technologie, offrant une expérience immersive et interactive au conducteur et aux passagers.

Le programme d’essais rigoureux de Porsche pour le Macan EV couvre diverses conditions extrêmes, garantissant fiabilité et performances. Le véhicule a subi des tests d’endurance simulant des conditions d’utilisation difficiles et a parcouru plus de trois millions et demi de kilomètres sur des pistes d’essai et des routes publiques. Ces tests se sont déroulés dans des conditions climatiques variées, du froid de la Scandinavie à la chaleur de la Death Valley, garantissant ainsi la fiabilité des performances dans toutes les situations.

La Porsche Macan électrique devrait être commercialisée en 2024 pour l’année modèle 2025. Les prix et d’autres détails seront annoncés dans les mois à venir.