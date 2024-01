La Porsche Macan électrique 2024 lancée avec 630 chevaux

Le Macan électrique sera proposé aux côtés du Macan à essence

Le modèle le plus rapide atteint 100 km/h en 3,3 secondes

Le premier Porsche Macan électrique est un multisegment de 630 ch. Le Macan 2024 fait entrer le petit VUS de Porsche dans une nouvelle génération avec une nouvelle plate-forme, un nouveau système d’affichage pour le conducteur et une chaîne cinématique très puissante.

Porsche proposera le Macan électrique en deux versions pour 2024. Il y a le Macan 4, qui développe 402 ch et 479 lb-pi grâce à ses deux moteurs électriques en overboost, et le Macan Turbo, qui développe 630 et 833 lb-pi. Le plus lent des deux atteint les 100 km/h en 5,2 secondes, le turbo en 3,3 secondes.

Par rapport au modèle à essence, que Porsche continuera à construire avec l’ancienne carrosserie, il s’agit là d’améliorations considérables en termes de performances. Le Macan essence le plus rapide est le modèle GTS de 434 ch, tandis que les Macan et Macan T développent bien moins de 300 chevaux.

Porsche utilise sa nouvelle plate-forme Premium Electric, développée en partenariat avec Audi. Elle dispose d’une batterie de 100 kWh et d’un système électrique de 800 V qui lui permet de charger jusqu’à 270 kW. Porsche affirme qu’elle peut passer de 10 à 80 % en 21 minutes, et qu’elle peut se recharger à 11 kW au niveau 2.

La carrosserie est clairement celle d’une Porsche, même si le nez haut et fermé est gênant. Les phares et la forme combinent la Taycan EV avec le design des VUS Porsche pour un modèle qui est reconnaissable, mais qui n’est pas immédiatement séduisant.

Ce Macan est à peu près de la même taille que l’ancien modèle à essence, mais il dispose d’un espace de chargement légèrement supérieur à l’intérieur. Il dispose également d’un coffre de 84 litres sous le capot. Le conducteur et les passagers sont assis plus bas, ce qui permet d’abaisser le centre de gravité et d’augmenter l’espace dans l’habitacle.

Le tableau de bord est doté d’un écran de 12,6 pouces que l’on retrouve sur les autres Porsche actuelles. Un écran de 10,9 pouces gère l’infodivertissement, et un écran de 10,9 pouces est disponible en option pour le passager, qui peut être utilisé pour diffuser des vidéos. Les écrans gèrent un nouveau système d’infodivertissement pour Porsche, qui revendique de meilleures performances de l’assistant vocal et l’ajout de la réalité augmentée à l’affichage tête haute.

La suspension pneumatique avec Porsche Active Suspension Management est de série sur le Macan électrique. Elle comprend de nouveaux amortisseurs offrant une plus grande plage de réglage entre confort et fermeté. Les roues arrière directrices sont proposées en option, une première pour la gamme Macan.

Le Porsche Macan 4 2024 est proposé à partir de 99 300 $, soit à peu près le même prix que le modèle GTS essence 2024. Le Macan Turbo est proposé à partir de 125 300 $ et les livraisons devraient débuter au second semestre de cette année. Les chiffres de l’autonomie et les informations sur les options complètes sont attendus peu avant le début des livraisons.