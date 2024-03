La Porsche 911 hybride sera dévoilée cet été

Il s’agira d’une première dans l’histoire du modèle.

La 911 sera également révisée cet été, avec d’autres variantes prévues.

Décidément, l’électrification est à l’honneur en cette année 2024 du côté de la marque de Stuttgart. Après les dévoilements récents de la nouvelle Panamera, qui offre plusieurs variantes hybrides rechargeables, du futur Macan tout électrique et même de la Taycan révisée, voilà que Porsche se prépare à lancer la 911 hybride.

Cette nouvelle version hybride de la sportive la plus connue de la marque fera son apparition cet été, avant sa commercialisation prévue avant la fin de l’année. Cette toute première 911 électrifiée dans l’histoire du modèle devrait en principe être offerte jusqu’au renouvellement complet de cette génération du modèle qui a pris son envol en 2020, rappelons-le.

Cet ajout estival coïncidera avec la refonte de mi-parcours de la 911, la sportive à motorisation arrière qui recevra son lot de modifications, à commencer par un habitacle plus en ligne avec les plus récents modèles de la marque. Des changements esthétiques évolutifs sont aussi à prévoir à l’extérieur, une manière de faire que la haute direction de la marque maîtrise à merveille.

Là où l’histoire de la 911 prend un virage inhabituel, c’est au chapitre de la motorisation hybride, une première fois en plus de 60 ans d’histoire. En effet, les puristes n’ont rien à craindre, car la motorisation 6-cylindres à plat biturbo est là pour rester, tout juste derrière l’axe de l’essieu arrière. En revanche, cette 911 hybride sera aidée par un second moteur, électrique celui-là et développant une puissance estimée entre 80 et 90 chevaux, logé sur l’essieu avant.

Le bloc essence va donc mouvoir les roues arrière, tandis que le moteur électrique s’occupera des roues avant. La boîte de vitesses à double embrayage est également au programme, tandis qu’un alterno-démarreur 48 V sera aussi intégré pour faciliter les départs arrêtés.

Qui plus est, un nouveau système 400 V pourra récupérer l’énergie et l’emmagasiner en réserve, et ainsi, donner plus d’autonomie à la voiture. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à de très grandes distances en mode électrique, le but étant de ne pas trop ajouter de poids à la voiture.

Il faudra attendre encore quelques temps avant de découvrir les premiers détails officiels entourant cette nouvelle 911 hybride, mais ce qui est clair, c’est qu’il faut s’attendre à voir toute une gamme de 911 hybrides au fil des prochaines années, un peu à la manière dont le constructeur décline sa gamme de versions hybrides rechargeables du côté du Cayenne et de la Panamera.