La Porsche 911 deviendra hybride en 2024, selon certaines sources

Porsche s’apprête à mettre à jour la 911 actuelle. La Porsche 911 992.2 devrait arriver au premier semestre 2024, avec un système hybride léger et un nouveau moteur pour certains modèles.

La rumeur de la Porsche 911 992.2 2025 est alimentée par Car and Driver, qui parle du système hybride et des changements.

Les premiers changements comprendront une légère mise à jour stylistique, un nouvel habitacle et un système 48V ajouté à la gamme pour aider à réduire les émissions. Mais au début de l’année 2025, selon C/D, il y aura un système hybride T-HEV plus sérieux.

Ce système ajoutera 80 à 90 ch au six cylindres à plat biturbo de 3,0 L qui équipe ces voitures. Le rapport indique que le système ne pèsera qu’environ 55 livres et qu’il sera doté d’une technologie 400 volts inspirée de la F1 Kers, développée avec l’aide de Rimac.

Avec 90 ch de plus que les 395 ch du 3.0 L, la voiture approcherait les 500 ch. Une version encore plus puissante serait en préparation.

Les voitures non hybrides reçoivent également de nouveaux moteurs. C/D indique que la GTS recevra un six cylindres à plat de 3,6 L à aspiration naturelle, et que les Turbo et Turbo S recevront un nouveau 3,6 L biturbo. Le 3,6 L atmosphérique remplacera les moteurs turbo 3,0 L, ainsi que le 4,0 L de la GT3 à l’avenir.