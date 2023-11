La Polestar 6 ne sera finalement pas un modèle à production limitée

Ce petit roadster électrique entrera en production en 2026, et demeurera disponible jusqu’à ce que la demande diminue.

Initialement, la compagnie prévoyait n’en construire que 500 unités.

Ces 500 voitures avaient toutes été réservées moins d’une semaine après l’annonce de production.

Lorsque Polestar a dévoilé son concept O2 en mars dernier, elle n’avait pas l’intention de produire ce roadster électrique, mais l’intérêt du public l’a convaincue de le proposer en quantités limitées.

Rebaptisé Polestar 6 au moment de l’annonce de la production, ce cabriolet sportif à deux places basé sur la berline de performance Polestar 5 ne devait initialement être proposé qu’à 500 exemplaires, qui ont tous été réservés en l’espace d’une semaine.

En raison de la forte demande, les responsables de la société ont décidé de maintenir la ligne de production tant qu’il y aura des acheteurs pour la Polestar 6.

Bien entendu, les cinq cents premières voitures seront livrées à ceux qui auront passé l’une des premières commandes, mais ensuite, Polestar ouvrira les livraisons à tous ceux qui pourront s’offrir la voiture, dont le prix n’a pas encore été annoncé.

Comme il partagera sa plateforme en aluminium avec la future Polestar 5, le roadster devrait offrir de sérieuses performances, grâce à deux moteurs qui délivreront 874 chevaux et 663 lb-pi de couple. Cela devrait se traduire par un temps d’accélération de seulement 3,2 secondes pour atteindre 100 km/h et une vitesse de pointe de 250 km/h.

En outre, la Polestar 6 recevra une infrastructure de batterie de 800 volts, ce qui lui permettra de se recharger beaucoup plus rapidement que la plupart des VÉ actuellement sur le marché, qui utilisent un système de 400 volts.

Avec la Polestar 5 et la Polestar 6, le petit constructeur suédois entend rivaliser avec des entreprises haut de gamme telles que Porsche, MG, Lotus et Alpine. C’est d’autant plus vrai avec la Polestar 6 que très peu de constructeurs automobiles travaillent sur un roadster électrique.

Il est intéressant de noter que Polestar n’a pas encore dévoilé la version finale de la Polestar 6, mais elle assure les acheteurs potentiels que le design final sera presque identique à celui du concept O2, qu’elle a montré à plusieurs reprises depuis son dévoilement.

Cette affirmation est crédible puisque le concept présente la plupart des caractéristiques exigées d’un modèle de production, comme de vrais phares et un intérieur complet. Il est toutefois probable que les rétroviseurs latéraux à caméra soient modifiées et qu’ils cèdent la place à des rétroviseurs traditionnels avant que les clients ne prennent livraison du véhicule.

Les acheteurs intéressés devront toutefois faire preuve de patience avant que cela ne se produise, car la production de la Polestar 6 ne devrait pas commencer avant 2026.

Source : Autocar