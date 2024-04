La Polestar 4 fait ses débuts au Canada – Le VUS coupé électrique allie style et puissance

La Polestar 4 fait ses débuts au Canada, offrant une technologie de pointe et des performances élevées dans un format de VUS coupé électrique.

La Polestar 4, qui allie l’aérodynamisme d’un coupé à l’espace d’un VUS, est désormais disponible au Canada à partir de 64 900 $.

Les caractéristiques comprennent des alliages de 20 pouces, un toit panoramique, des blocs de sécurité avancés et jusqu’à 544 chevaux.

Nouvel accord de fabrication en Corée du Sud pour répondre à la demande nord-américaine, à partir de 2025.

Polestar a officiellement mis en vente son nouveau coupé VUS électrique de performance Polestar 4 au Canada, a annoncé l’entreprise le 24 avril. Ce lancement fait suite au démarrage de la production du modèle et aux premières livraisons aux clients en Chine à la fin de l’année dernière, ainsi qu’à son déploiement commercial à travers l’Europe et l’Australie au début de l’année 2024.

La Polestar 4 allie l’aérodynamisme élégant d’un coupé à l’habitabilité d’un véhicule utilitaire sport. Elle se situe entre la Polestar 2 et la Polestar 3, plus grande, en termes de taille et de prix. Le coupé VUS a été présenté pour la première fois au Salon international de l’automobile de New York en début d’année.

Destiné à être le modèle de production le plus rapide de Polestar à ce jour, le 4 est doté d’une pléthore de séries haut de gamme. Il s’agit notamment de jantes en alliage de 20 pouces, d’un toit panoramique en verre, d’une caméra de stationnement à 360 degrés, de la recharge sans fil des téléphones et de sièges avant chauffants.

Les niveaux de finition supérieurs ajoutent des options avancées comme le bloc Pilot avec des systèmes d’aide à la conduite, le bloc Pro avec des améliorations visuelles, le bloc Plus avec des améliorations de luxe comme des sièges massants, et le bloc Performance boostant la dynamique avec des pneus d’été et des freins améliorés.

Le design innovant de la 4 intègre des éléments aérodynamiques tels qu’un nez bas, des poignées de porte rétractables, des vitres sans cadre et des lames aérodynamiques actives à l’arrière. Le plus remarquable est que la lunette arrière classique a été remplacée par une caméra montée sur le toit pour améliorer la visibilité vers l’arrière.

Dans sa configuration haut de gamme à deux moteurs et traction intégrale, la Polestar 4 remplit son bloc batterie de 100 kWh de 544 chevaux et 506 lb-pi de couple. Cela permet un sprint de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes. Une variante à moteur unique et à traction arrière est également disponible avec une autonomie estimée à 483 km selon l’EPA.

Au Canada, le prix de la Polestar 4 commence à 64 900 $ pour la version de base à moteur unique et à grande autonomie. Le modèle performant à deux moteurs est proposé à partir de 74 900 $, et les modèles entièrement équipés atteignent 87 500 $.

Pour répondre à la demande nord-américaine anticipée, Polestar a annoncé un accord pour ajouter la fabrication de la 4 à l’usine Renault de Busan, en Corée du Sud, à partir de 2025.