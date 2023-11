La Polestar 4 est la Polestar la plus propre

Polestar a dévoilé l’analyse du cycle de vie (ACV) de son dernier modèle, la Polestar 4, et elle est très significative en matière de mobilité durable. Cette évaluation souligne non seulement l’engagement de la marque en faveur de la transparence, mais elle montre également que performance et écologie peuvent aller de pair.

L’ACV de la Polestar 4 révèle une empreinte carbone aussi faible que 19,4 tonnes de CO2e au lancement, ce qui en fait le véhicule le plus respectueux de l’environnement de la gamme Polestar. L’ACV mesure l’impact environnemental d’un véhicule depuis sa création jusqu’à sa production, à l’exclusion des étapes d’utilisation et de fin de vie.

Fabriquée dans l’usine SEA de Geely Holdings à Hangzhou Bay, en Chine, la Polestar 4 bénéficie d’un mélange d’électricité verte puisqu’elle utilise de l’électricité certifiée hydroélectrique I-REC, complétée par de l’électricité photovoltaïque générée par ses panneaux solaires sur le toit.

La faible empreinte carbone du véhicule est renforcée par l’utilisation d’aluminium à faible teneur en carbone provenant de fonderies hydroélectriques. Pour la première fois, l’ACV inclut également des données sur la part d’aluminium recyclé utilisée dans la production. L’aluminium représente 23 à 24 % de l’empreinte carbone du véhicule, suivi de l’acier et du fer à 20 %. Les modules de batterie représentent la part la plus importante, contribuant à 36-40 % de l’empreinte carbone de la production et du raffinage des matériaux.

La Polestar 4 est initialement disponible en Chine en trois versions :

– Autonomie standard un seul moteur avec une empreinte carbone de 19,4 tCO2e

– Autonomie longue motrice unique avec une empreinte carbone de 19,9 tCO2e

– Autonomie longue à deux moteurs avec une empreinte carbone de 21,4 tCO2e.

Pour l’instant, les détails concernant l’introduction de la Polestar 4 en Amérique du Nord se limitent à un prix de départ de 60 000 $ américains.

Fredrika Klarén, responsable du développement durable chez Polestar, a souligné le rôle du bilan carbone dans le développement de la Polestar 4. Elle a déclaré que le bilan carbone a influencé tous les aspects du développement du véhicule, de la sélection des matériaux à l’approvisionnement en énergie pour la production.

Polestar publie les ACV de ses modèles depuis 2020, plaidant pour une transparence à l’échelle de l’industrie. La marque estime que le secteur automobile doit être le fer de lance de la transition vers la mobilité durable. Les chiffres de l’ACV offrent aux consommateurs une mesure directe qui les aide à prendre des décisions éclairées lors de l’achat d’un véhicule.