La Polestar 3 2025 vendue à partir de 93 200 $ au Canada

La production de la Polestar 3 attendue a commencé il y a quelques semaines seulement en Chine et, dès cet été, l’usine de Caroline du Sud commencera à produire le véhicule pour la consommation nord-américaine. Le premier à arriver, l’édition de lancement, aura un prix de départ de 97 400 $.

Ce modèle sera doté d’un grand nombre d’équipements de série. En voici un aperçu :

Il est certain que la présentation sous forme de points peut rendre l’information plus digeste. Voici un résumé en quelques points :

Performances et tenue de route :

– Direction assistée électrique avec modes standard, ferme et léger.

– Colonne de direction à commande électrique.

– Système de freinage électrique avec freins Brembo.

– Essieux avant et arrière en aluminium avec un design de châssis dynamique.

– Suspension pneumatique active à deux chambres offrant de multiples réglages et un ajustement automatique de la hauteur de conduite.

– Batterie de 111 kWh.

– 489 ch et 620 lb-pi de couple (0-100 km/h en 5 secondes).

– Autonomie estimée par l’EPA à 506 km.

Caractéristiques extérieures :

– Phares à DEL avec mise à niveau automatique, feux de jour et feux de route actifs.

– Toit panoramique en verre feuilleté anti-UV et pare-brise acoustique avec détecteur de pluie.

– Le hayon à fermeture progressive et à commande électrique avec capteur au pied pour plus de commodité.

Confort intérieur et technologie :

– Sièges avant sport avec soutien lombaire multidirectionnel, chauffage et réglage électrique en 8 directions.

– Climatisation électronique à trois zones avec panneau arrière, programmateurs de climatisation et pompe à chaleur.

– Système d’infodivertissement avancé fonctionnant sous Android Automotive OS, avec un écran central de 14,5 pouces et des applications Google intégrées.

Sécurité et assistance :

– Neuf caméras extérieures et deux caméras intérieures infrarouges intelligentes à suivi oculaire.

– Pack ADAS complet comprenant le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien dans la voie et les systèmes d’évitement des collisions.

– Pack Pilot : Ajoute le Pilot Assist, l’aide au changement de voie, le Park Assist Pilot et une caméra à 360 degrés avec vue en 3D.

La version Long range Dual motor with Performance pack, proposée au prix de 100 200 $, tire son nom d’une augmentation de puissance de 517 ch et d’un couple de 671 lb-pi (0-100 km/h en 4,7 secondes) et d’une réduction de l’autonomie estimée à 449 km.

Les livraisons des deux versions de la Polestar 3 devraient débuter à la fin de l’été et au début de l’automne.