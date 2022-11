La nouvelle Toyota Prius 2023 est dévoilée

Il s’agit de la cinquième génération du système hybride et de la deuxième génération de la plateforme.

La version hybride arrive cet hiver tandis que le VEHR sera lancé au printemps prochain au Japon.

Toyota a dévoilé sa toute nouvelle Prius et elle est en un mot dynamique. Le populaire hybride a été redessiné selon le concept « Hybrid Reborn » de Toyota, ce qui a donné lieu à un design élégant qui ne manquera pas de faire tourner les têtes. La nouvelle Prius hérite de la silhouette monoforme unique de l’original et adopte une carrosserie large et basse avec des pneus de grand diamètre pour créer un look à la fois sportif et sophistiqué.

Sous le capot, la nouvelle Prius est propulsée par le premier système hybride rechargeable 2,0 L de Toyota. Ce système offre une accélération et un silence considérablement améliorés par rapport au modèle précédent. L’association d’un moteur Dynamic Force à haut rendement et de batteries lithium-ion pour un entraînement à haut rendement permet d’atteindre une puissance maximale de 164 kW (223 PS ou environ 220 ch). Il en résulte des performances dynamiques exceptionnelles et l’accélération puissante d’un VEHR, qui atteint le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes.

La nouvelle Prius est également dotée d’une autonomie électrique améliorée, supérieure d’environ 50 % à celle du modèle précédent. Cela signifie que, grâce aux performances améliorées de la batterie, la nouvelle Prius peut fonctionner en mode EV seul pour la plupart des trajets quotidiens.

La version hybride régulière de la toute nouvelle Prius de Toyota pour 2023 offrira une accélération satisfaisante et une conduite réactive tout en maintenant le même niveau d’efficacité énergétique que le modèle précédent. La puissance maximale du système est désormais de 144 kW (193 PS ou environ 190 ch) pour la version 2,0 L, soit environ 1,6 fois plus que le modèle précédent.

La plateforme Toyota New Global Architecture (TNGA) a été développée en tant qu’amélioration continue de la plateforme TNGA mature afin d’obtenir le style, les performances de conduite et la sécurité pour la nouvelle Prius. La plateforme TNGA de deuxième génération permet un centre de gravité plus bas et des pneus de grand diamètre, offrant une expérience de conduite plus agréable.

La nouvelle Toyota Prius 2023 devrait être lancée en Amérique du Nord, en Europe et dans d’autres pays après son introduction au Japon.