La nouvelle Toyota Camry 2025 dévoilée avec un moteur hybride de série plus puissant

La neuvième génération de Toyota Camry simplifie les options avec un seul moteur hybride

Elle sera offerte en version à traction ou traction intégrale

Le moteur hybride produira 232 chevaux, soit 30 de plus que l’ancienne Camry hybride

La Camry 2025 arrive sur le marché au printemps 2024

La Toyota Camry 2025 a été présentée ce soir, quelques jours avant AutoMobility LA. La Toyota Camry de neuvième génération reçoit un tout nouveau groupe motopropulseur hybride, désormais de série, ainsi qu’une suspension remaniée et un freinage amélioré qui, selon Toyota, offriront un meilleur équilibre entre sportivité et confort. Cette nouvelle Camry s’inscrit dans la continuité des dernières générations du modèle, s’éloignant de la berline intermédiaire ennuyeuse et axée sur le confort qui a fait la réputation de la Camry il y a 10 ans, pour s’orienter vers un modèle plus audacieux et plus dynamique qui séduira les acheteurs à la recherche d’équilibre.

Nouveau groupe motopropulseur hybride de série d’une puissance de 232 chevaux

Les changements commencent sous le capot : la nouvelle Toyota Camry 2025 est équipée du système hybride Toyota de cinquième génération, qui développe 232 chevaux, soit une amélioration de 30 chevaux par rapport au groupe motopropulseur de la Camry précédente. L’option V6, malgré un attrait certain, fait ses adieux alors que l’industrie délaisse progressivement les moteurs à six cylindres. Sur une note plus positive, le nouveau groupe motopropulseur hybride sera proposé en option avec la transmission intégrale. Les acheteurs intéressés pourront donc profiter des avantages en termes d’efficacité du système hybride éprouvé de Toyota, ainsi que de la stabilité supplémentaire offerte par la transmission intégrale. Bien que les chiffres relatifs à la consommation de carburant n’aient pas encore été publiés, si l’on se fie aux autres modèles Toyota, l’ajout de la traction intégrale ne devrait pas compromettre l’efficacité.

De plus, avec 232 chevaux, la Camry promet des performances de premier ordre, du moins sur papier. Sa principale rivale, la Honda Accord Hybride, est moins puissante et n’offre pas d’option de transmission intégrale. La nouvelle Sonata sera également un peu moins puissante que la Toyota Camry redessinée, et elle n’est pas non plus équipée d’un rouage intégral.

Intérieur et extérieur redessinés

Contrairement aux modèles Toyota récemment redessinés comme la Prius, le Tacoma ou le Sequoia, la Toyota Camry 2025 redessinée ne prend pas une direction complètement nouvelle sur le plan stylistique. L’arrière du modèle ressemble à la génération précédente, mais avec des lignes plus musclées et plus rondes. L’avant reçoit de nouveaux phares à DEL fins et distincts ainsi que des feux de jour qui rendront cette nouvelle Camry rapidement reconnaissable sur la route.

Les versions SE et XSE, plus sportives, sont dotées de conduits d’air aérodynamiques fonctionnels, d’un diffuseur arrière et d’un échappement à double embout, bien qu’elles n’offrent pas de changements sous le capot. Les modèles XSE montent d’un cran avec des jantes de 19 pouces de série, tandis que les modèles SE reçoivent leurs propres jantes de 18 pouces de série. Les modèles XSE reprennent l’option de peinture bicolore.

À l’intérieur, tout a été redessiné. Les ingénieurs de Toyota ont modifié la forme et la densité du coussin du siège et en ont augmenté la longueur pour améliorer le confort. Toyota indique également que l’appui-tête a été adouci et déplacé vers l’arrière pour offrir une position d’assise plus ergonomique. La nouvelle Camry est également dotée d’un plus grand nombre de caractéristiques de série, notamment la climatisation bizone, le démarrage par bouton-poussoir et un toit panoramique électrique de série sur les modèles XLE et XSE. Ces modèles sont également équipés de série de sièges avant chauffants et ventilés.

Plus de fonctions de connectivité

La nouvelle Camry dispose également d’un plus grand nombre d’écrans à l’intérieur. Un combiné d’instruments numériques de 7 pouces est proposé de série, tandis qu’un combiné d’instruments numériques de 12,3 pouces est disponible sur les versions supérieures. Un affichage tête haute de 10 pouces est également proposé en option, ainsi qu’un écran tactile central de 8 pouces de série ou un écran de 12,3 pouces en option, tous deux abritant le nouveau système multimédia Toyota. Ce système permet une commande vocale à l’aide de la commande « Hey Toyota ». Cette commande permet de contrôler diverses fonctions telles que le réglage des commandes de climatisation ou la demande d’informations au système de navigation.

La nouvelle Camry est équipée de série du système Toyota Safety Sense 3.0 ainsi que de la surveillance des angles morts. Les versions supérieures XLE et XSE proposeront encore plus de fonctions d’aide à la conduite, notamment l’assistance dans les embouteillages, l’alerte de trafic transversal avant, l’assistance au changement de voie, le moniteur de vision panoramique et l’aide au stationnement avant et arrière avec freinage automatique.

Si certains pourraient déplore la fin de la Camry V6, l’ancienne Camry proposait tout simplement trop d’options de moteur et trop de versions. Pour un segment qui n’est plus aussi populaire qu’il l’était, trois options de moteur, deux groupes motopropulseurs et plus de 20 versions, c’était trop, sans parler du casse-tête que cela représentait pour les concessionnaires en matière d’inventaire. Aujourd’hui, la Camry propose un moteur hybride plus puissant, et elle peut associer ce nouveau groupe motopropulseur à une transmission intégrale, offrant ainsi une combinaison séduisante de puissance décente, d’efficacité impressionnante et de stabilité par tous les temps. La nouvelle Toyota Camry 2025 arrivera sur le marché au printemps prochain.