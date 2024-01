La nouvelle Tesla Model 3 est désormais disponible à la commande

La dernière version de la Model 3 de Tesla, baptisée « Highland », fait désormais son apparition en Amérique du Nord. Bien qu’ils ne soient pas immédiatement perceptibles, les changements apportés à la Model 3 sont relativement importants.

La version Highland, d’abord introduite sur les marchés mondiaux tels que l’Europe et l’Asie, est désormais disponible en deux variantes en Amérique du Nord : la version à propulsion arrière (RWD) et la version à traction intégrale à double moteur (AWD). Le modèle Performance ne fait pas partie de la gamme actuelle, mais nous nous attendons à ce qu’il revienne, peut-être avec une édition Plaid. La structure de prix actuelle est la suivante aux États-Unis : la version RWD est proposée à partir de 53 990 $ et à 63 990 $ pour la variante AWD.

La nouvelle Model 3 se distingue par son nouveau design, tant extérieur qu’intérieur. L’extérieur présente un profil plus aérodynamique avec un nouveau bouclier avant et des feux arrière profilés. Un changement notable est la suppression des phares antibrouillard, l’ajout de nouveaux designs de jantes et de nouvelles options de couleurs, y compris l’introduction du « Stealth Grey » et de l’« Ultra Red ». Ces couleurs sont conçues pour changer d’apparence en fonction des angles de vue et des conditions d’éclairage, ce qui ajoute une touche supplémentaire de sophistication.

À l’intérieur, la Model 3 est dotée de nouveaux matériaux, d’un éclairage d’ambiance à couleur changeante, d’un nouveau volant et d’un écran central rafraîchi. Les sièges sont désormais disponibles avec une fonction de refroidissement, ce qui améliore le confort, tandis que le verre acoustique réduit considérablement le bruit du vent et de la route. Les passagers arrière disposent de leur propre écran pour le contrôle de la climatisation et du divertissement. Tesla a supprimé les leviers derrière le volant, intégrant les commandes de clignotants et la sélection de la conduite à l’écran tactile central et aux boutons du volant.

Sur le plan des performances, la Model 3 Highland conserve ses temps d’accélération impressionnants. Cependant, la vitesse maximale de la version à propulsion a été réduite de 225 km/h à 201 km/h. Malgré cela, le nouveau modèle promet une efficacité et une autonomie accrues, en partie grâce à son design aérodynamique optimisé. L’EPA estime que l’autonomie de la Model 3 Long Range AWD améliorée peut atteindre 548 km en une seule charge, tandis que l’autonomie de la version à propulsion arrière est fixée à 438 km.

Les améliorations portent également sur la qualité de conduite de la Model 3, l’accent étant mis sur la réduction des bruits et des vibrations. Pour ce faire, la structure de la carrosserie est plus rigide et les réglages de la suspension ont été revus.

La Tesla Model 3 Highland renouvellée assurera le succès continu du véhicule électrique en Amérique du Nord. La voiture peut être commandée dès maintenant et les livraisons sont attendues dans un délai de quatre à six semaines.