La nouvelle Porsche Taycan, plus rapide et précise, sera dévoilée la semaine prochaine.

La Taycan, qui a battu les records du Nurburgring, est annoncée avant d’être dévoilée.

On s’attend à ce qu’elle ait humilié la Model S Plaid

Cette Porsche électrique qui terrorise Elon Musk dans ses cauchemars du Nurburgring ? Nous sommes enfin sur le point de la voir. Porsche affiche la Taycan la plus rapide à ce jour, et elle sera révélée le 11 mars.

La tête d’affiche de la berline électrique la plus rapide sur le légendaire circuit du Nurburgring, en Allemagne, a beaucoup changé de mains au cours de l’année écoulée. Porsche ne cesse d’y aller avec la Taycan et de l’arracher, avant que Tesla ne propose une sorte de modèle unique qui lui reprendrait le titre.

Le problème pour Porsche est que, au moins ces derniers mois, il n’était pas possible d’acheter la Taycan. Elle était identifiée comme une voiture de présérie, et il n’y avait donc pas de fiche technique à consulter.

Cela va bientôt changer.

Porsche vient de dévoiler officiellement le modèle qui devrait s’appeler Porsche Taycan Turbo GT. La Taycan que le constructeur qualifie de « la Taycan la plus dynamique de tous les temps ».

L’image aguiche montre une voiture avec un grand aileron arrière et un conducteur portant un casque. On peut donc supposer qu’il s’agit de la voiture qui n’est qu’à quelques secondes du record du Nurburgring pour un véhicule électrique, une berline ou un supercar. La voiture sera dévoilée le 11 mars. Attendez-vous à de gros chiffres et à une tenue de route irréprochable. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation.