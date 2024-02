La Nouvelle Porsche Taycan 2025 : Plus de puissance, plus d’autonomie, toujours excitante

Porsche a officiellement dévoilé la gamme Taycan 2025. Les derniers modèles, dont les Taycan Turbo Cross Turismo et Sport Turismo, bénéficient d’une série d’améliorations pour plus de performances, d’efficacité et de design.

Les mises à jour visuelles distinguent davantage la nouvelle Taycan, avec une esthétique avant et arrière réimaginée qui met l’accent sur la largeur et la sportivité du véhicule. Les phares matriciels HD haute résolution et le logo Porsche illuminé sur le bandeau de feux arrière apportent une touche contemporaine à l’attrait visuel de la Taycan.

Porsche a méticuleusement mis à jour le châssis et les systèmes de suspension de la Taycan, assurant une conduite adaptable qui équilibre confort et maniabilité dynamique. L’introduction de la suspension Porsche Active Ride en option en est l’illustration. Les améliorations en matière d’efficacité sont évidentes dans les nouveaux développements du groupe motopropulseur, y compris un moteur à essieu arrière plus puissant et un système de gestion thermique optimisé. Ces améliorations sont associées à des perfectionnements aérodynamiques et à l’introduction de nouvelles jantes de 21 pouces conçues pour réduire la résistance au roulement.

En ce qui concerne les groupes motopropulseurs, les modèles Taycan 2025 bénéficient d’améliorations notables en termes de puissance et de capacités de charge. La Taycan Turbo S dispose désormais d’une puissance impressionnante de 938 chevaux et d’un couple de 818 lb-pi, qui la propulse de 0 à 60 mph (97 km/h) en seulement 2,4 secondes, surpassant presque tous les super EV actuels et faisant d’elle la Porsche de série la plus rapide de tous les temps. Ce bond en avant des performances est complété par un système de récupération amélioré, capable de développer jusqu’à 400 kW à grande vitesse, et par une batterie Performance Plus de 105 kWh, qui réduit considérablement les temps de charge dans des conditions idéales et augmente l’autonomie.

L’ensemble Sport Chrono introduit une fonction « push-to-pass », offrant une augmentation temporaire de la puissance allant jusqu’à 94 chevaux pour des rafales de 10 secondes d’une simple pression. Cette amélioration contribue principalement à l’amélioration de l’accélération, notamment dans la Taycan Turbo S, qui affiche désormais 188 chevaux supplémentaires avec le Launch Control activé.

Pour la Taycan 4S 2025, la configuration standard produit 536 chevaux et 512 lb-pi de couple en utilisant la batterie Performance. En optant pour la batterie Performance Plus, elle passe à 590 chevaux et 523 lb-pi de couple. La Taycan Turbo, quant à elle, atteint une puissance impressionnante de 871 chevaux et un couple de 693 lb-pi.

Bien qu’ils aient perdu jusqu’à 15 kg, les modèles Taycan 2025 voient leur liste d’équipements de série s’allonger, avec l’ajout de fonctionnalités telles que l’éclairage d’ambiance, le Porsche Intelligent Range Manager et une pompe à chaleur dotée d’un nouveau système de refroidissement.

L’intérieur, quant à lui, bénéficie d’une mise à jour complète du concept de contrôle et d’affichage, intégrant des commandes d’aide à la conduite plus intuitives et une intégration plus poussée d’Apple CarPlay. L’introduction de la fonctionnalité In-Car Video permet de diffuser des vidéos sur l’écran central et l’écran passager en option.

Arrivant dans les Centres Porsche au cours de l’été, les modèles Taycan 2025 débutent à 135 600 $ pour la Taycan 4S, les Taycan Turbo et Turbo S étant respectivement proposées à 196 800 $ et 236 100 $.