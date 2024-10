La nouvelle MINI Cabriolet est prête à faire tomber le toit et à faire tourner les têtes

Performances accrues, personnalisation et caractéristiques intelligentes définissent la dernière MINI Cabriolet

Le toit entièrement automatique s’ouvre en 18 secondes à une vitesse maximale de 30 km/h pour des transitions rapides à l’air libre.

Trois options de moteur sont disponibles, la variante la plus puissante accélérant de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes.

Les nouvelles technologies comprennent l’assistant personnel MINI Intelligent et des « modes d’expérience » personnalisables pour des caractéristiques de conduite personnalisées.

MINI a présenté la dernière génération de son modèle Cooper Cabriolet, complétant ainsi la gamme actuelle de la famille MINI. Le nouveau cabriolet met l’accent sur le plaisir de conduire en plein air tout en incorporant des technologies modernes et des options de personnalisation.

Le toit entièrement automatique peut s’ouvrir en 18 secondes à une vitesse maximale de 30 km/h, ce qui permet aux conducteurs de passer rapidement à la conduite en plein air. Le toit peut être partiellement ouvert comme un toit ouvrant ou entièrement rétracté derrière les sièges arrière.

Trois motorisations sont disponibles, allant de 163 ch pour la Cooper C à 204 ch pour la Cooper S. La variante la plus puissante accélère de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes et atteint une vitesse maximale de 237 km/h. La consommation de carburant est estimée à 6,5-6,6 L/100 km en cycle mixte.

Le design extérieur se caractérise par des surfaces épurées, de grandes roues allant jusqu’à 18 pouces et des phares LED ronds caractéristiques. Douze couleurs de peinture extérieure sont proposées, ainsi que des éléments décoratifs en option, comme un motif Union Jack sur le toit.

À l’intérieur, le cockpit présente un design minimaliste centré sur un écran tactile OLED de 240 mm. L’intérieur peut être personnalisé avec différents matériaux et options de couleur pour les sièges et les panneaux de garniture.

Les nouvelles technologies comprennent un assistant personnel MINI Intelligent à commande vocale et sept « modes d’expérience » sélectionnables qui ajustent les caractéristiques de conduite du véhicule et l’ambiance intérieure. Les fonctions d’aide à la conduite disponibles comprennent l’assistance à la direction et au maintien de la trajectoire.

Stefan Richmann, responsable de la marque MINI, a déclaré : « Notre nouvelle MINI Cooper Cabriolet offre un plaisir de conduire incomparable, associé à une liberté sans limites et à de grandes émotions : Toujours ouverte ».

La nouvelle MINI Cooper Cabriolet est produite à l’usine de la marque à Oxford, en Angleterre. Les prix, les spécifications et les dates de disponibilité exactes pour le marché canadien n’ont pas encore été annoncés.