La nouvelle Kia K4 2025 présentée officiellement au salon de l’auto de New York

La nouvelle Kia K4 2025 arrivera sur le marché à l’automne 2024 en tant que berline compacte de Kia, en remplacement de la Forte.

La Kia K4 2025 sera équipée du tout nouveau système d’infodivertissement Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), avec un écran de près de 30 pouces.

Une large gamme de systèmes de sécurité active et de technologies d’aide à la conduite sera proposée.

La gamme de groupes motopropulseurs comprend un quatre cylindres de base de 2,0 litres et un moteur turbo de 1,6 litre en option.

Une semaine après avoir dévoilé le design de la toute nouvelle berline compacte Kia K4 2025, Kia a annoncé la liste complète des caractéristiques, versions, motorisations et technologies qui seront proposées dans la nouvelle compacte du constructeur coréen lors du Salon international de l’auto de New York. Destinée à remplacer la Kia Forte en tant que berline d’entrée de gamme de Kia, la nouvelle K4 présente un design unique qui reprend la nouvelle signature visuelle de Kia que l’on retrouve sur des modèles récents tels que le Kia EV9.

La Kia K4 affiche certainement un style unique, mais Kia espère que sa longue liste d’équipements, à commencer par une technologie de connectivité avancée, permettra à la nouvelle berline de se démarquer encore plus.

Sécurité avancée et technologie connectée

L’intérieur est doté d’un écran d’instrumentation numérique et d’un écran central multimédia combinés sur un grand écran rectangulaire qui s’étend sur près de 30 pouces. Baptisé Connected Car Navigation Cockpit, le système multimédia de la K4 promet un traitement plus rapide et une utilisation plus intuitive. Un système appelé Quick Controls permettra aux utilisateurs d’accéder à leurs fonctions fréquemment utilisées de manière transparente, et le système ccNC proposera également Apple CarPlay et Android Auto sans fil, qui seront de série sur toutes les finitions de la K4.

La fonction Digital Key 2.0, présente sur de nombreux nouveaux modèles Kia, sera également proposée. La clé numérique permet aux utilisateurs d’accéder au véhicule à l’aide d’un téléphone intelligent et également de « partager » l’accès à leur Kia avec un ami ou un membre de la famille.

La nouvelle technologie de la Kia K4 2025 ne s’arrête pas au système d’infodivertissement. La nouvelle K4 offrira également la suite complète de technologies Kia ADAS (Active Driver Assistance Systems). Cet ensemble comprend une tonne de technologies d’aide à la conduite différentes, dont le régulateur de vitesse intelligent avec Stop and Go, ainsi que l’assistance au maintien de la trajectoire.

Sur certaines versions supérieures de la K4, comme le modèle GT-Line Turbo Tech, la Kia K4 sera capable de détecter les véhicules qui traversent aux intersections et d’éviter les collisions grâce au système d’aide à la prévention des collisions. La K4 sera également équipée de série d’un moniteur de vision panoramique, qui offre une vue à 360 degrés des environs du véhicule lors des manœuvres de stationnement.

Plus d’espace pour les jambes à l’arrière

Mesurant un peu plus de 4 700 mm de long et 1 849 mm de large, la nouvelle K4 est plus longue et plus large de 5 cm que la Forte sortante. Ces dimensions supplémentaires profitent principalement à l’espace pour les jambes à l’arrière, qui sera de 6 cm plus généreux que dans la précédente berline compacte de Kia. L’espace de chargement reste généreux avec 413 litres, ce qui rend la nouvelle K4 plus accueillante pour les bagages que beaucoup de ses concurrentes, bien qu’il y ait une légère diminution du volume de chargement par rapport à l’ancienne Forte.

Mêmes moteurs, plus de confort

La gamme de motorisations reste inchangée. Le quatre cylindres de 2,0 litres de série de base transmettra 147 ch et 132 lb-pi de couple aux roues avant par l’intermédiaire d’une boîte de vitesses automatique à variation continue. Les acheteurs à la recherche de plus de puissance peuvent opter pour un quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre développant 190 ch et 195 lb-pi de couple. Ce moteur transmet également sa puissance aux roues avant, cette fois par l’intermédiaire d’une boîte de vitesses automatique à huit rapports. Bien que les performances devraient être similaires à celles de la Forte actuelle, Kia affirme que des améliorations significatives ont été apportées pour améliorer le confort et le silence dans l’habitacle. Un pare-brise acoustique et des pneus acoustiques de 18 pouces sur les versions supérieures font partie de ces améliorations.

La Kia K4 2025 arrivera sur le marché dans la deuxième moitié de 2024. Les prix et les données de consommation de carburant seront annoncés ultérieurement.