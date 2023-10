La nouvelle Kia EV5 est pratiquement confirmée pour l’Amérique du Nord

Bien que la journée VE de Kia ait eu lieu mercredi dernier, heure de Corée du Sud, l’impact de la triple révélation est encore palpable. Et bien que les Concept EV3 et Concept EV4 soient extrêmement prometteurs dans leurs segments respectifs, c’est le VUS compact EV5, prêt pour la production, qui a vraiment le vent en poupe.

Dans les principaux communiqués de presse de Kia, la production de l’EV5 aura lieu à la fois en Chine et en Corée, et le VUS sera destiné aux deux marchés. Des indices selon lesquels il serait destiné au marché nord-américain circulent en ligne, mais ils varient légèrement d’une source à l’autre.

La rumeur la plus répandue est que le tout nouveau Kia EV5 arrivera en Amérique du Nord, mais plus précisément au Canada et au Mexique, et non aux États-Unis, ce qui nous semble assez étrange. Nous avons contacté les représentants de Kia Canada pour obtenir plus d’informations, et nous avons reçu la réponse suivante :

« Kia envisage d’exporter l’EV5 en Amérique du Nord à partir de 2025.

Cela n’aide pas vraiment, mais le simple fait qu’il y ait un dialogue sur l’EV5 pour le Canada est suffisamment prometteur. Selon nos estimations, tout sera révélé très prochainement, peut-être dès le salon de l’automobile de Los Angeles le mois prochain. En ce qui concerne les prix mentionnés dans le communiqué de presse (30 000 à 80 000 $ pour les modèles existants et futurs), nous avons demandé une confirmation pour savoir s’il s’agissait de la monnaie américaine ou canadienne. Il est plus que probable qu’il s’agisse de la première.

Pour rappel, voici les détails connus sur la toute nouvelle Kia EV5 2025 :