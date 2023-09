La Nouvelle Kia EV3 pourrait remplacer la Soul

Kia a annoncé qu’à partir de 2025, elle lancera des modèles basés sur sa nouvelle plateforme eM conçue pour les véhicules électriques. Les distinctions entre l’eM et la structure e-GMP existante utilisée par les véhicules électriques récents de Hyundai et de Kia ne sont pas tout à fait claires. Toutefois, il est probable que les deux plateformes seront offertes simultanément pendant un certain temps. La future EV3 pourrait être l’un des premiers nouveaux véhicules à être assemblés sur cette plateforme.

L’originalité de la plateforme eM réside dans sa conception destinée à divers segments de véhicules électriques. Elle promet une amélioration remarquable de 50 % de l’autonomie par rapport aux VE actuels. En outre, elle est optimisée pour la conduite autonome de haut niveau et les mises à jour logicielles en direct. Compte tenu de ces caractéristiques, les véhicules équipés de cette plateforme, dont l’EV3, pourraient se targuer d’une autonomie supérieure à 640 km.

Après le dévoilement de l’imposant VUS EV5, Kia semble viser le marché urbain avec l’introduction d’un véhicule électrique plus compact, provisoirement baptisé EV3 selon Autocar. S’inscrivant dans la gamme de véhicules électriques de Kia, il s’agit du plus petit de la bande, ouvrant la voie à un éventuel EV4 de taille moyenne qui pourrait s’aligner sur les dimensions du Niro EV. Ce dernier, qui a fait l’objet d’une récente mise à jour, devrait rester sur le marché jusqu’en 2028 environ. L’EV3 pourrait donc être le successeur de la Soul EV, qui a fait l’objet d’une refonte majeure il y a environ quatre ans.

Lorsque l’on compare les designs, les caractéristiques distinctives de l’EV3 ressortent. Avec sa silhouette proéminente, ses porte-à-faux courts et sa verrière verticale, il semble bien qu’elle prenne la relève de la Soul EV. Contrairement à son prédécesseur, l’EV3 promet des avantages tels qu’une meilleure autonomie, des temps de charge plus rapides et une fonctionnalité accrue.

Parmi les autres caractéristiques attendues, citons la présence d’un espace de rangement dissimulé sous les sièges arrière rabattables à plat, une banquette avant semblable à celle de l’EV5 et, éventuellement, un espace de rangement compact à l’avant ou « coffre ». Esthétiquement, si l’EV3 est conçu pour les trajets urbains, contrastant avec l’allure robuste des EV5 et EV9, il est probable qu’il adhère à l’éthique de conception de Kia « Opposites United » (opposés unis). Cela signifie qu’il conservera un design en bloc, des signatures lumineuses à D.E.L., des détails épais et la fameuse « face de tigre » à l’avant.