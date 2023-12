La nouvelle Fiat 500e 2024 débute à 40 000$ et offre 240 kilomètres d’autonomie

La Fiat 500e 2024 est le véhicule électrique le plus léger sur le marché.

Ce modèle arrive au Québec et en Colombie Britannique au printemps.

La Fiat 500 est de retour au Canada. La Fiat 500e électrique sera de retour en 2024, et bien qu’elle ne soit pas la plus puissante ni celle ayant la plus grande autonomie, elle sera la plus funky et la plus légère. Et la seule qui chante.

Il s’agit d’une version canadienne de la 500e vendue en Europe depuis quelques années, qui ne présente donc pas de changements spectaculaires. Mais au cas où vous ne seriez pas au fait des citadines italiennes, voici ce qu’il faut savoir.

La Fiat 500e est équipée d’une batterie lithium-ion de 42 kWh qui alimente un moteur électrique de 117 ch et 162 lb-pi entraînant les roues avant. Fiat prévoit une autonomie de 240 km, ce qui est impressionnant compte tenu de la petite taille de la batterie. Le mérite en revient à la légèreté de la voiture, qui pèse moins de 3 000 livres.

Fiat indique que la voiture peut se recharger à une puissance maximale de 85 kW, ce qui lui permet de passer de 0 à 80 % en 35 minutes. Une charge complète en L2 ne prend que quatre heures 15.

La 500e 2024 sera lancée en Colombie-Britannique et au Québec, les deux plus grands marchés de véhicules électriques au Canada, et sera étendue au reste du pays par la suite. Une seule finition sera proposée au lancement, appelée Red. Il s’agit d’un partenariat avec l’organisation caritative (Red) qui prévoit un don pour chaque véhicule au fonds « pour soutenir les programmes de prévention et de traitement qui sauvent des vies dans les communautés qui en ont le plus besoin ».

Le prix de départ de 39 995 $ comprend un écran de 10,25 pouces, le chargement sans fil des téléphones et des sièges avant chauffants.