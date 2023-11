La NHTSA ouvre un audit sur des rappels de Hyundai et Kia qui touchent 6.4 millions de véhicules

L’Office of Defects Investigation est inquiète que le même problème ait eu 16 solutions différentes.

Aucune action n’est requise de propriétaires pour le moment.

Les autorités américaines de réglementation de la sécurité ont rouvert les livres sur un certain nombre de rappels de Hyundai et de Kia remontant à 2016. L’enquête est centrée sur 16 rappels différents, chacun ayant une résolution différente pour ce qui semble être le même problème.

L’Office of Defects Investigation est la section de la National Highway Traffic Safety Administration qui s’occupe des enquêtes sur les rappels. Un document de l’ODI indique qu’il a ouvert une enquête d’audit sur 16 rappels concernant 6,4 millions de véhicules Hyundai et Kia.

Selon l’ODI, « l’objectif de cette QA est d’évaluer la rapidité et la portée de la prise de décision de Hyundai et Kia concernant les défauts et le respect des exigences en matière de rapports ; et de comprendre les différentes descriptions des défauts et les remèdes entre ces rappels ».

Les pièces des véhicules en question étaient des modules de système de freinage antiblocage et des unités de contrôle électronique hydraulique de l’équipementier Mando. Dans les rappels, qui s’étalent de 2016 à 2023, il est conseillé aux propriétaires de véhicules de se garer à l’extérieur et à l’écart des structures en raison d’un risque d’incendie.

La NHTSA s’inquiète du fait que « les rapports de rappel contiennent des descriptions de défauts et des descriptions de remèdes différentes pour un équipement identique ou similaire fourni par Mando ».

L’ODI veut s’assurer que les rappels avec des solutions différentes pour ce qui semble être les mêmes pièces et les mêmes problèmes ont en fait résolu le problème de sécurité. Aucune mesure n’a encore été prise (ou n’est attendue) par le groupe, qui poursuit actuellement l’audit. Les propriétaires de véhicules ne sont pas tenus de prendre d’autres mesures, à l’exception de l’exécution des rappels initiaux.