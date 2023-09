La mise à niveau Velocity améliore les performances du Cadillac Lyriq AWD 2024

Le Cadillac Lyriq AWD 2024 présente une amélioration de performance « Velocity », offrant un couple et une accélération améliorés grâce à une mise à jour logicielle.

Le Cadillac Lyriq AWD 2024 propose une mise à jour logicielle de performance, disponible au prix de 1 200 $ américains.

Grâce à l’amélioration du couple, le véhicule affiche désormais des temps d’accélération améliorés.

Suite à l’exécution de la mise à jour, dans les paramètres du véhicule, le nouveau mode Velocity remplace le mode Sport précédemment disponible.

Cadillac a lancé une nouveauté intéressante pour le modèle Lyriq AWD 2024 avec l’introduction de l’amélioration du groupe motopropulseur. Cette modification numérique, nommée Velocity et proposée au tarif de 1 200 $, promet de bonifier les performances du véhicule sans modifications physiques.

Après avoir complété cette mise à niveau, les paramètres du Lyriq AWD afficheront le mode nommé Velocity, remplaçant essentiellement le mode Sport. L’une des caractéristiques principales de ce nouveau mode est sa capacité à augmenter le couple du véhicule de 74 livres-pied. Cette amélioration porte le couple total de 450 livres-pied à un très impressionnant 524 livres-pied, reflétant désormais les spécifications de son homologue chinois.

Avec ce couple augmenté, le Lyriq AWD 2024 se distingue par ses performances. Selon GM, l’accélération du véhicule de l’arrêt à 100 km/h est maintenant plus rapide de 0,3 secondes, atteignant désormais 4,4 secondes. Cela indique non seulement un avantage en termes de vitesse, mais également une conduite plus dynamique pour les propriétaires de Lyriq.

Malgré ces améliorations, la dénomination à l’arrière du véhicule reste inchangée à 600E4, un chiffre représentant 610 Newton-mètres de couple. Il est intéressant de noter que la version chinoise arbore une dénomination 700E4, les deux modèles partageant maintenant les mêmes chiffres de couple après la mise à niveau.