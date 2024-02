La Mini Clubman ferme pour la dernière fois ses portes arrière excentriques

La dernière Mini à six portes a été construite.

L’usine passe à la construction de modèles EV.

L’une des seules voitures neuves à six portes jamais vendues est désormais morte. Mini a révélé que la Mini Clubman, l’excentrique quasi-fourgonnette, n’est plus avec l’arrêt de la production à l’usine d’Oxford. La société a construit plus de 1,1 million d’exemplaires de cette variante depuis 1969, dont environ la moitié dans la génération actuelle.

Nous savions depuis un certain temps que la fin de la production était imminente. Le constructeur a annoncé l’année dernière que le modèle serait abandonné. Des versions spéciales en édition finale ont également été vendues dans certaines régions. À la place, Mini devrait construire le véhicule électrique Aceman.

Lorsque Mini a annoncé la fin du Clubman, c’est le Countryman qui était en cause. La Mini Countryman, plus haute, plus large et généralement plus grande, se vendait à plus d’exemplaires. Suffisamment pour qu’il ne soit plus judicieux de produire les deux véhicules.

La principale caractéristique de la voiture était ses portes arrière à ouverture en deux parties. Les versions modernes de la Clubman ont d’abord été vendues avec ces portes arrière en deux parties et une demi-porte s’ouvrant à l’arrière pour les passagers. La génération suivante a repris la Mini « normale » à quatre portes et a conservé les portes arrière à ouverture en deux parties.