La Mercedes-Benz G-Class aura une mise à jour avec des améliorations aérodynamiques en 2024

Mercedes-Benz prévoit de retirer le modèle actuel de la G-Class pour introduire une version améliorée sur le plan aérodynamique en 2024.

La production de la G-Class actuelle s’arrêtera début 2024 ; nouveau modèle en cours de développement.

La nouvelle G-Class intégrera des caractéristiques aérodynamiques de l’EQG électrique, visant une meilleure efficacité énergétique.

Mercedes-Benz laisse également entendre l’arrivée d’une variante électrique de la G-Wagen, plus petite et plus abordable.

Mercedes-Benz se prépare à mettre fin à la production de son modèle actuel de la G-Class. Le constructeur allemand envisage de dévoiler une version améliorée de ce VUS emblématique en 2024. Selon des sources de l’édition allemande de Business Insider, Mercedes-Benz interrompra la fabrication de la G-Class actuelle au cours des trois premiers mois de l’année prochaine. Cette décision est en anticipation du lancement de la G-Class remaniée, actuellement en phase finale de développement en Europe.

Contrairement à certaines interprétations des médias internationaux, qui croyaient que cela pourrait signifier la fin des versions à essence et diesel de la G-Wagen en raison du prochain EQG électrique, il a été clarifié que seule la production du modèle actuel s’arrêtera. La G-Class mise à jour prendra ensuite le relais en production.

Il est à noter que la G-Class est produite par Magna Steyr en Autriche, une entreprise tierce canadienne responsable de la fabrication de divers véhicules, y compris certains modèles BMW et le Jaguar I-Pace.

Des informations d’Autocar indiquent que la prochaine G-Class intégrera plusieurs améliorations aérodynamiques dérivées du modèle EQG. Cette stratégie vise à optimiser l’efficacité énergétique. Le Dr Emerich Schiller, responsable de l’unité commerciale G-Class, a partagé avec Autocar l’importance des améliorations apportées à l’aérodynamique sans modifier la forme emblématique du véhicule. Il a souligné que les connaissances acquises avec la version électrique seront intégrées au modèle à moteur essence, entraînant une réduction significative de la consommation de carburant.

Des détails concernant les spécifications de la nouvelle G-Class devraient être annoncés en 2024. On s’attend à ce que le modèle actuel AMG G63 continue d’incorporer son moteur V8 bi-turbo essence de 4,0 litres. Par ailleurs, la variante européenne G500 devrait passer de son V8 à un moteur essence six cylindres plus écoénergétique.

Dans la même lignée, Mercedes-Benz a également évoqué une future version électrique plus petite de la G-Wagen, offrant une alternative plus abordable pour les passionnés de ce VUS.