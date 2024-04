La Mercedes-Benz EQS 2025 reçoit un sérieux coup de pouce : Nouvelle batterie, meilleure autonomie

Mises à jour pour 2025 : Nouvelle batterie de 118 kWh, autonomie accrue et améliorations intérieures

La nouvelle batterie de 118 kWh et le logiciel de freinage régénératif augmentent l’autonomie et l’efficacité de l’EQS.

L’extérieur redessiné présente une nouvelle calandre et un style de carrosserie AMG Line de série.

Les améliorations apportées à l’habitacle offrent plus de luxe aux passagers arrière, avec plus de confort et de technologie.

Mercedes-Benz apporte d’importantes améliorations à sa berline tout électrique phare EQS pour l’année-modèle 2025. Les mises à jour se concentrent sur l’extension de l’autonomie du véhicule, le rafraîchissement du design extérieur et l’amélioration du confort des passagers arrière.

Autonomie et efficacité accrues

Au cœur des changements se trouve un nouveau bloc-batterie plus grand de 118 kWh qui augmente la capacité utilisable de la batterie de l’EQS par rapport au modèle actuel. Associée à un logiciel de freinage régénératif amélioré pour maximiser la récupération d’énergie, la EQS 2025 promet une augmentation notable de l’autonomie sur une seule charge.

Style extérieur redessiné

Les mises à jour visuelles commencent à l’avant avec un bouclier redessiné comprenant une nouvelle calandre distinctive avec des lamelles chromées encastrées contrastant avec le panneau noir profond. La nouvelle étoile Mercedes, apposée sur le capot, ajoute à la signature de la marque. Le style de carrosserie AMG Line est désormais de série.

Raffinements de l’habitacle arrière

C’est toutefois dans l’habitacle que l’on trouve certaines des révisions les plus importantes, destinées à choyer les occupants des places arrière. Les versions équipées de l’ensemble Pinnacle Trim et Executive Interior en option peuvent désormais rabattre le siège du passager avant vers l’avant pour libérer de l’espace pour les jambes. L’angle du dossier de la banquette arrière est désormais réglable jusqu’à 38 degrés, ce qui est complété par un chauffage rapide du siège, des chauffe-nuque/épaules et un réglage pneumatique de la profondeur des coussins.

Même les sièges arrière de série bénéficient d’améliorations telles que l’inclinaison du dossier jusqu’à 36 degrés, un rembourrage en mousse plus épais et une conception en couches pour un meilleur confort individuel. Des touches complexes comme les surpiqûres contrastées et les passepoils en cuir Nappa rehaussent l’ambiance luxueuse.

Amélioration de la technologie et de l’efficacité

Sur le plan technologique, l’immense écran MBUX Hyperscreen de près de 56 pouces est désormais de série, combinant trois écrans en un seul panneau de verre incurvé. Sous la carrosserie, un système de pompe à chaleur permet d’augmenter l’autonomie en recyclant la chaleur perdue. Parallèlement, l’unité de déconnexion peut découpler le moteur électrique avant dans les versions 4MATIC lorsqu’il n’est pas nécessaire, afin de réduire l’usure de la batterie.

D’autres innovations astucieuses incluent une fonction spéciale pour appliquer périodiquement les plaquettes de frein contre les disques lorsque le freinage régénératif est fortement sollicité, et les mises à jour logicielles en direct permettent de nouvelles fonctionnalités telles que le son Dolby Atmos immersif et des services numériques étendus.

Les nouvelles berlines Mercedes-Benz EQS 2025 redessinés devraient arriver chez les concessionnaires canadiens plus tard en 2024. Les versions de finition, les prix et les spécifications complètes seront confirmés plus près de la date de lancement sur le marché. Pour l’instant, les détails fournis reflètent les spécifications du marché américain.