La Mercedes-AMG SL 2025 reçoit 1,047 livres-pied de couple

L’alimentation hybride branchable fait de cette SL la plus puissante jamais conçue.

Le grand roadster de Mercedes reçoit plusieurs améliorations d’AMG.

Le grand roadster Mercedes est plus puissant qu’il ne l’a jamais été. La Mercedes-AMG SL 63 S E Performance 2025 conserve son V8 et développe désormais 805 ch et plus de 1 000 lb-pi de couple grâce à son système hybride inspiré de la F1.

Mercedes-AMG commence avec son V8 biturbo de 4,0 litres. Ce moteur développe 603 ch et 627 lb-pi, des niveaux de puissance que nous avons déjà vus sur cette voiture.

AMG installe ensuite son unité d’entraînement E Performance sur l’essieu arrière. Il s’agit d’un moteur électrique à excitation permanente avec une transmission à deux vitesses qui passe par un différentiel à glissement limité. Il ajoute 94 ch en continu et une pointe de 201 chevaux. La batterie de 6,1 kWh donne à la voiture une faible autonomie en mode électrique, mais lorsque vous demandez la pleine puissance, elle répond à l’appel. La batterie peut être rechargée par le moteur ou en se branchant sur une prise murale.

Parmi les autres traitements spécifiques à AMG, citons le contrôle actif de la trajectoire avec stabilisation active du roulis, la direction de l’essieu arrière et les freins en céramique AMG. Les améliorations apportées aux performances sont conçues pour faire de la SL AMG une machine performante et pas seulement une voiture de grand tourisme de luxe.

L’habitacle bénéficie également d’améliorations AMG, avec notamment des indicateurs spécifiques AMG sur l’écran et des sièges AMG Performance (avec trois programmes de massage). Mercedes-AMG proposera également un grand nombre de choix de revêtements, notamment en cuir et en microfibre, dans une large palette de couleurs.

Mercedes-AMG indique que la SL 63 S E Performance 2025 sera commercialisée à la fin de l’année prochaine.