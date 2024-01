La McLaren Artura : Un véritable supercar hybride

La McLaren Artura est la première voiture hybride haute performance de série du constructeur britannique — oui, la P1 a été la première. Au cœur de l’Artura se trouve son groupe motopropulseur innovant, une combinaison d’un nouveau moteur V6 biturbo de 3,0 litres et d’un moteur électrique.

La McLaren P1, présentée avant l’Artura, occupe une place particulière dans les annales de l’histoire automobile en tant que l’un des premiers supercars hybrides. Dévoilée en 2013, la P1 faisait partie de la série Ultimate de McLaren et a joué un rôle essentiel dans l’élaboration de l’avenir de la technologie hybride haute performance dans les supercars.

Propulsée par une formidable combinaison d’un moteur V8 biturbo de 3,8 litres et d’un moteur électrique, la P1 a produit une puissance stupéfiante de 903 ch et un couple de 664 lb-pi. Ce groupe motopropulseur hybride offrait des performances fulgurantes tout en améliorant l’efficacité. La P1 pouvait accélérer de 0 à 100 km/h en un peu moins de 3 secondes et atteindre une vitesse maximale limitée électroniquement à 349 km/h. L’une des caractéristiques les plus remarquables de la P1 était sa capacité à fonctionner uniquement à l’électricité sur de courtes distances, une caractéristique tout à fait révolutionnaire pour un supercar de ce calibre à l’époque.

La configuration de l’Artura délivre une puissance remarquable de 680 ch et un couple de 531 lb-pi. Le moteur électrique est intégré de manière transparente à la transmission, ce qui permet une conduite purement électrique à basse vitesse et une transmission instantanée du couple lors des accélérations. L’Artura peut passer de 0 à 100 km/h en un peu plus de 3 secondes, avec une vitesse maximale limitée électroniquement à 330 km/h.

Le système hybride de l’Artura n’est pas seulement une question de puissance brute, c’est aussi une question d’efficacité. Il offre une autonomie en mode électrique uniquement. Cette caractéristique est particulièrement intéressante en milieu urbain, car elle permet de conduire sans émissions en ville.

Du point de vue du design, l’Artura est un chef-d’œuvre d’aérodynamisme et d’esthétique. Sa carrosserie sculptée, caractérisée par des lignes fluides et des contours agressifs, n’est pas seulement remarquable, elle sert aussi à optimiser la circulation de l’air et le refroidissement. L’intérieur reflète la philosophie de McLaren axée sur le conducteur, avec un habitacle minimaliste, mais luxueux. Les fonctions d’infodivertissement et de connectivité de pointe sont intégrées de manière réfléchie, assurant une interface transparente entre le conducteur et la machine.