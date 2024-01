La Mazda MX-5 2024 reçoit un nouveau différentiel autobloquant et une direction améliorée

La MX-5 2024 reçoit une série de petites mises à jour pour améliorer l’ensemble.

Changements esthétiques, fonctionnels et pour aller plus vite

Mazda améliore le MX-5 pour 2024 avec un nouveau différentiel à glissement limité, quelques légères modifications stylistiques, une nouvelle option de peinture et une nouvelle crémaillère de direction.

Le nouveau différentiel est proposé sur les modèles GS-P et supérieurs. Mazda le décrit comme un différentiel autobloquant à embrayage conique et indique qu’il a été réglé pour « un verrouillage plus progressif » avec un mécanisme de came qui lui donne différents angles de rampe de verrouillage à l’accélération et à la décélération.

La puissance reste inchangée. Le quatre cylindres de 2,0 litres développe 181 ch et 151 lb-pi de couple.

Une nouvelle crémaillère de direction présente moins de friction interne, ainsi qu’un recalibrage de l’assistance électrique. Mazda affirme qu’elle permet une action plus douce de la direction, une meilleure sensation de centrage et une plus grande précision dans les virages serrés. Parmi les autres modifications électroniques, le système de contrôle de la stabilité de la GS-P dispose d’un mode « piste » qui permet aux conducteurs de lâcher la bride sur les circuits fermés.

Les changements esthétiques comprennent de nouveaux phares avec une nouvelle lumière d’appoint et de nouveaux feux arrière. La nouvelle couleur est le gris aérométallisé, un ton froid. Dans l’habitacle, Mazda a ajouté un écran plus grand de 8,8 pouces avec des fonctions tactiles supplémentaires. Il dispose également de commandes mains libres pour le chauffage, la ventilation et d’autres commandes. Enfin, la console centrale bénéficie d’un rembourrage supplémentaire pour un meilleur confort des occupants.

Les prix de la Mazda MX-5 2024 commencent à 34 900 $ pour le modèle à toit souple. Le modèle GS-P est proposé à partir de 38 900 $ et le modèle à toit rigide à partir de 41 900 $. La voiture la plus chère est une RF GT avec le pack grand sport pour 48 600 $. Le nouveau modèle sera commercialisé cet hiver.