La Mazda MX-5 2024 présente des mises à jour et fonctionnalités clés au Japon

La Mazda MX-5 de 2024, faisant ses débuts au Japon, met de l’avant une série de mises à jour comprenant de nouveaux phares, un système d’infodivertissement moderne et des performances moteur améliorées.

• Éclairage amélioré avec phares à LED intégrés et feux arrière actualisés.

• Mise à niveau du système d’infodivertissement avec un écran de 8,8 pouces.

• Nouveau différentiel à glissement limité asymétrique et ajustements de la direction assistée électrique pour une meilleure maniabilité.

Mazda a lancé une version mise à jour de sa MX-5 au Japon, appelée « ND3 », marquant une évolution par rapport à la variante « ND2 » de 2019. Cette dernière itération, prévue pour être introduite mondialement après ses débuts à la mi-janvier 2024 au Japon, présente plusieurs améliorations notables.

Une mise à jour visuelle significative est la présence des phares à LED intégrés, remplaçant le précédent design installé sur le pare-chocs qui remonte au modèle ND1 de 2015. Les phares arrière ont également été modernisés avec une utilisation complète des LED, y compris pour les clignotants. La calandre avant intègre maintenant un capteur radar pour soutenir le régulateur de vitesse adaptatif avec le Support de Freinage Intelligent, améliorant la sécurité en arrêtant automatiquement la voiture à des vitesses allant jusqu’à 17 km/h lors de la détection d’obstacles. L’apparence du véhicule est davantage affinée avec l’introduction de la peinture métallisée Aero Gray et de nouveaux designs de jantes de 16 et 17 pouces.

À l’intérieur, le système d’infodivertissement obsolète de la Miata a été remplacé par un écran moderne de 8,8 pouces. Cette mise à niveau modernise non seulement le tableau de bord, mais offre également une fonctionnalité plus fluide que son prédécesseur. D’autres caractéristiques intérieures comprennent une nouvelle combinaison de couleurs beige, évoquant les designs de roadsters classiques de Mazda.

En termes de performances, la Miata ND3 introduit un différentiel à glissement limité asymétrique, optimisé pour les versions avec boîte de vitesse manuelle à six rapports. Ceci, associé aux modifications de la direction assistée électrique, promet une expérience de conduite plus réactive. De plus, le moteur de 1,5 litre, exclusif aux marchés hors États-Unis et Canada, offre maintenant quatre chevaux supplémentaires lorsqu’il fonctionne avec du carburant à haut indice d’octane.