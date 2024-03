La marque Rivian laisse entrevoir une future super-camionnette

Le R1X pourrait être un Raptor électrique

La révélation du R3X éclaire davantage les possibilités

Une nouvelle marque déposée par Rivian pourrait signifier qu’une version plus performante des modèles phares de la société, les R1, est sur le point de voir le jour. La marque R1X a été déposée l’année dernière, avant l’annonce du modèle R3X.

Rivian vient d’annoncer ses modèles de deuxième génération. Il s’agit des petits multisegments électriques R2 et R3, que l’entreprise considère comme son passage du statut de start-up de l’automobile à celui de constructeur rentable. Cette annonce donne un peu plus de sens à la marque R1X.

La marque R1X a été trouvée par un utilisateur sur Rivian Forums (via Carbuzz). La marque a été accordée et publiée en août de l’année dernière, mais personne n’y a prêté attention.

De toute façon, cela n’aurait pas eu de sens, du moins pas avant la révélation du Rivian R3X. Rivian n’a pas donné de détails à ce sujet, mais il a montré ce qui semblait être une variante plus robuste et plus performante du crossover R3. Cela ferait du R1X une réponse électrique non pas au Ford F-150 Raptor, mais peut-être au Chevrolet Silverado ZR2. D’un autre côté, il n’est peut-être pas doté d’une carrosserie massive, mais il est certainement disponible avec une puissance qui écrase le Raptor.

C’est tout ce que nous avons pour l’instant, mais Rivian a d’autres noms possibles dans les coulisses. Il existe des modèles R4 et R5, dans les variantes S et T, et d’autres combinaisons de lettres pour les R1 et R2. Cependant, ces marques plus anciennes pourraient simplement être des mesures prises par Rivian pour s’assurer que personne ne s’approche des noms qu’il utilise.