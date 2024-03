La marque Cupra aux États-Unis d’ici 2030

La marque ferait son entrée aux États-Unis d’ici 2030.

La gamme compterait deux multisegments électriques.

Il est permis de croire que le marché nord-américain est déjà saturé au chapitre des marques automobiles commercialisées. Mais, aux yeux de certains, il y a encore des parts de marché disponibles. C’est d’ailleurs ce que croit la haute direction de la marque espagnole Cupra.

Cupra, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ses origines, est une division sportive formée de toutes pièces par la marque SEAT, appartenant au groupe Volkswagen. Et si on se fie aux dires de son chef de la direction, Wayne Griffiths, l’écusson Cupra sera visible sur les routes des États-Unis d’ici 2030.

C’est à l’occasion de la conférence de presse annuelle de la marque que son grand manitou a officialisé la nouvelle, comme quoi Cupra viendrait s’installer dans quelques États de l’Est et de l’Ouest du pays, ainsi que les États du Sud. L’alignement de départ de la marque serait également entièrement électrique avec la variante enfichable du Formentor, un multisegment aux dimensions similaires à celles d’un Hyundai Kona par exemple.

Cupra voudrait aussi ajouter un deuxième multisegment plus imposant qui ferait également appel à la technologie électrique pour se mouvoir. Ce modèle serait également assemblé dans l’une des usines du groupe Volkswagen en Amérique du Nord, incluant le Mexique. Cupra chercherait ainsi à éviter les tarifs imposés aux véhicules produits à l’extérieur du territoire nord-américain.

Toutefois, ce qui est intrigant avec cette annonce, c’est que le chef de la direction a également indiqué que la marque serait vendue sous un nouveau modèle d’affaires. Il sera intéressant de voir quel sera ce deuxième modèle, Cupra qui offre déjà le Tavascan, une variante plus aiguisée du Volkswagen ID.5, lui-même une variante plus affûtée du ID.4.

Au moment d’écrire ces lignes, le marché canadien ne faisait pas partie des plans de l’entreprise, et ce, malgré l’engouement local pour les véhicules électriques. Le relationniste de Volkswagen Canada, Thomas Tetzlaff, a d’ailleurs confirmé que rien n’était prévu pour le moment au nord du 49e parallèle. Mais, avec une entrée sur le continent prévue pour 2030, la haute direction de Cupra a tout le temps nécessaire pour changer ses plans.