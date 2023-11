La mairesse de Washington veut enrayer le vol automobile à l’aide d’Apple

La technologie AirTag pourrait changer la donne.

Le vol automobile est un fléau qui affecte tout le monde.

Des pastilles AirTag seront distribuées à plusieurs automobilistes ciblés.

Le vol automobile est un fléau qui affecte tous les usagers de la route. Il est vrai que les grands centres de l’Amérique du Nord sont plus à risque pour les propriétaires de véhicules, notamment certains modèles de VUS très prisés par les réseaux de malfaiteurs.

Pourtant, il y a des façons de contrecarrer cette tendance. Il y a bien entendu les méthodes plus traditionnelles (système d’alarme, barre antivol, etc.), mais il y a aussi le repérage après vol qui peut minimiser les effets du vol automobile, à condition que les forces de l’ordre soient impliquées dans le processus.

La mairesse de Washington, Muriel Browser, a peut-être trouvé une solution encore plus simple pour réduire un peu plus les effets néfastes du vol automobile sur la société nord-américaine. En effet, la mairesse de la capitale américaine a décidé de distribuer des pastilles AirTags du géant Apple à une clientèle ciblée de certains quartiers spécifiques de la ville.

Les fameuses pastilles qui peuvent être déposées virtuellement partout sur ou à l’intérieur du véhicule peuvent être repérées pendant une période estimée à six mois. La technologie n’a pas besoin d’une connexion sans fil pour fonctionner, mais utilise les appareils intelligents d’Apple à proximité pour envoyer sa position à l’appareil du propriétaire de la voiture où se trouve la pastille AirTag. Ainsi, si le gadget de forme circulaire détecte un appareil intelligent Apple non loin du véhicule, il est capable de « communiquer » la position du véhicule, volé ou non.

Sans surprise, les malfaiteurs ont des manières de trouver ces fameuses pastilles et d’enrayer le signal qu’elles envoient au propriétaire, mais en prenant soin de bien les cacher à l’intérieur du véhicule et d’avertir les autorités aussitôt que le vol du véhicule est découvert, les chances de retrouver le véhicule avant qu’il soit complètement dérobé sont plus grandes pour le propriétaire du véhicule en question.

Il sera intéressant de surveiller comment la situation évolue dans ces quartiers à risque de Washington. Avec un peu de chance, cette solution toute simple pourrait bien changer la donne, quoique les réseaux de vols automobiles sont également armés de mille et une façon pour repartir avec votre véhicule.