La Lucid Air Sapphire commence sa production en Arizona

Lucid Motors a débuté la production de la Lucid Air Sapphire de 1 234 chevaux dans son usine de Casa Grande en Arizona.

La Air Sapphire affiche des statistiques impressionnantes, notamment une accélération de 0 à 100 km/h en 1,89 secondes et une vitesse maximale de 328 km/h.

Malgré un prix de départ élevé, les chiffres de production de Lucid ont augmenté d’année en année.

Récemment, Lucid a étendu ses opérations avec une nouvelle usine d’assemblage en Arabie Saoudite, dans le but de stimuler les ventes futures.

Lucid Motors a annoncé le début de la production de sa Lucid Air Sapphire haute performance à l’usine de Casa Grande en Arizona. Cette annonce fait suite à la publication des spécifications finales de la berline électrique le mois dernier, les livraisons aux clients étant prévues dans les semaines à venir.

La Air Sapphire est reconnue comme étant la version la plus impressionnante de la gamme Lucid Air. Elle est équipée de deux moteurs arrière et d’un moteur unique à l’avant, produisant plus de 1 430 livres-pied de couple. Le véhicule utilise également une batterie de 118 kilowatt-heures, similaire à l’édition Dream. Cette configuration permet à la Sapphire d’atteindre une autonomie estimée par l’EPA de 683 kilomètres, avec une efficacité de 5.78 kilomètres/kWh. En termes de performances, la berline peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 1,89 secondes, atteindre 160 km/h en 3,84 secondes, et boucler un quart de mile en 8,95 secondes, avec une vitesse de pointe de 328 km/h. Il faut ainsi noter que la Air Sapphire a surpassé la Tesla Model S Plaid lors d’une course d’un quart de mile plus tôt cette année.

Cependant, les ventes de la Lucid Air, qui démarrent à 82 000 $ américains pour la variante Pure et montent à 249 000 $ pour la Sapphire, ont été modestes. Certains suggèrent que le prix élevé pourrait être un facteur influençant sa performance sur le marché. Malgré cela, les statistiques de production de Lucid sont en hausse. Au deuxième trimestre de 2023, l’entreprise a produit 2 173 unités, soit une augmentation de 204 % par rapport à la même période en 2022. Les livraisons du trimestre ont également augmenté de 107 % d’année en année. Lucid devrait bientôt partager ses données de production et de livraison pour le troisième trimestre.

Afin d’élargir sa portée sur le marché et potentiellement stimuler les ventes, Lucid a d’ailleurs étendu son empreinte de production. L’entreprise a inauguré sa première usine d’assemblage internationale, nommée Advanced Manufacturing Plant 2 (AMP-2), située dans la King Abdullah Economic City, en Arabie Saoudite. Les plans initiaux pour cette installation visent l’assemblage de 5 000 unités, avec l’ambition d’augmenter la capacité à 155 000 unités lors des phases ultérieures.