La Lotus Type 135 est un aperçu de l’avenir des voitures de sport électriques

Lotus trace une nouvelle voie avec sa voiture de sport Type 135 entièrement électrique. Cette voiture de sport biplace, qui devrait être dévoilée en 2025, ouvrira la voie à la transition de la marque vers une gamme exclusivement électrique d’ici 2028.

L’évolution d’un héritage

L’attachement de Lotus aux voitures de sport reste inébranlable, même si l’entreprise s’engage sur la voie de l’électrique. La Type 135 est un mélange de tradition et de transformation, conçue pour résonner avec l’esprit des 75 ans d’histoire illustre de Lotus. Elle promet d’offrir les mêmes sensations que des modèles comme l’Emira, l’Exige et l’Evora, mais avec une touche électrique.

Lotus s’attaquera à des rivaux tels que les Porsche Cayman et Boxster électriques avec la Type 135, dont le nom de code a été choisi pour l’instant. Elle devrait être commercialisée en 2027. Il est intéressant de noter que la voiture partagera l’espace d’exposition avec la Lotus Emira à essence pendant une courte période. Malgré la révision des délais de la réglementation sur les émissions qui interdit la vente de nouvelles voitures à essence et diesel dans de nombreuses régions, la Lotus Emira sera retirée du marché en 2028.

Lotus a d’abord envisagé un partenariat avec Alpine pour développer la Type 135. Cependant, les deux entreprises ont ensuite décidé de poursuivre leurs projets de voitures de sport électriques de manière indépendante. Malgré ce changement de plan, une relation positive persiste entre Lotus et Alpine.

Le partenariat avec Britishvolt, un spécialiste des batteries, a également ajouté une couche d’intrigue au développement de la Type 135. Bien que l’avenir de Britishvolt soit incertain, la collaboration a donné un aperçu du potentiel de la voiture, laissant entrevoir des éléments de design rappelant l’emblématique Lotus Esprit et l’hypercar électrique moderne Evija, selon Auto Express.

Une plateforme sur mesure pour des performances inégalées

La Type 135 n’utilisera pas l’« Electric Premium Architecture » que l’on retrouve dans d’autres modèles Lotus. Au lieu de cela, elle sera dotée d’une plate-forme « E-Sports » unique développée dans le cadre du « Projet LEVA » (Lightweight Electric Vehicle Architecture). Cette plateforme est adaptable, capable de supporter différents modèles et tailles de batteries, et est conçue pour alimenter exclusivement les roues arrière.

Lotus a détaillé deux applications potentielles de voitures de sport utilisant cette architecture. Un modèle pourrait être équipé d’une batterie de 66,4 kWh et d’un seul moteur électrique de 469 ch, tandis qu’un autre pourrait être doté d’une batterie de 99,6 kWh et de deux moteurs produisant jusqu’à 872 ch. La conception de la batterie, soit sous forme de coffre derrière les sièges, soit sous le plancher, garantira une faible hauteur de caisse et une répartition du poids semblable à celle des voitures de sport à moteur central à essence.