La liste est dévoilée au grand jour : Scout Motors a déjà plusieurs noms en banque

Scout Motors a obtenu plus de 50 marques déposées.

La liste des noms comprend d’anciens noms de modèles et de garnitures IH.

Scout Motors, cette nouvelle marque dédiée au développement de véhicules électriques prêts pour l’aventure et supportée par Volkswagen, a déjà quelques noms en banque pour ses futurs modèles. En fait, la marque compte déjà sur plusieurs noms. L’entreprise a déposé 50 marques déposées, couvrant des noms de modèles et de garnitures et même des slogans.

La liste complète a été dénichée par le site InsideEVs. Certains d’entre eux sont prévisibles, mais d’autres sont un peu agressifs. Et certains ne font pas beaucoup de sens. Scout Baler ? Vraiment ?

Certains sont d’anciens noms de garnitures, comme Aristocrat. D’autres sont simplement des noms d’équipements agricoles, comme Baler, Scythe, Harrow et Cultivator. Oui, c’est vrai que Scout Scythe sonne cool, mais le nom Cultivator ressemble plus à un magazine artistique de gauche rempli d’essais ésotériques et d’articles de réflexion.

Il y a aussi quelques slogans sur la liste. Comme « Le monde a besoin de plus de scouts » et « Sûr de soi comme une chèvre de montagne ». Les Allemands ont vraiment adopté l’image américaine de la défunte marque International Harvester.

Il faudra attendre encore un peu (probablement jusqu’en 2025) avant de connaître les noms que Scout Motors utilisera. La production de la gamme Scout devrait débuter en 2026 dans une nouvelle usine en Caroline du Sud; d’ailleurs le nom Scout Carolina est l’un des noms de la liste. Les modèles commenceront par un VUS et une camionnette suivra peu de temps après.

Voici une liste partielle, dont les slogans publicitaires ont été retirés.