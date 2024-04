La Kia EV9 GT 2026 aura énormément de puissance et sera disponible en janvier prochain

L’EV9 à trois rangées de sièges devient un modèle GT ultra-rapide.

La GT sera plus rapide que presque tout ce qui peut accueillir sept personnes.

Kia a confirmé la commercialisation d’une EV9 GT. Il permettra à votre famille de passer de 0 à 100 km/h en quatre secondes grâce à une « puissance énorme », ce qui ressemble à l’équivalent électrique du Durango SRT de Dodge.

Le constructeur automobile a annoncé la nouvelle lors de sa journée des investisseurs. L’annonce a été faite au début du mois, mais la présentation n’a été publiée que récemment, lorsque CarScoops l’a repérée et que nous avons pu voir le diaporama qui l’accompagnait.

Le président-directeur général de Kia, Ho-sung Song, a déclaré que la Kia EV9 GT serait dévoilée en janvier prochain. Elle sera dotée de deux moteurs électriques pour la traction intégrale et d’une « puissance énorme ». Nous ne savons pas exactement de quelle puissance il s’agit, mais les mots qu’il utilise donnent l’impression que la EV9 GT battra les 567 ch et 545 lb-pi qu’offre la EV6 GT.

Il faudra beaucoup de puissance pour que la grande EV9 à trois rangées passe de 0 à 100 km/h en quatre secondes. C’est presque aussi rapide que la EV6 GT, beaucoup plus petite, et plus d’une seconde de plus que le modèle EV9 actuel le plus rapide.

Le PDG a annoncé que Kia améliorera également la suspension et le système de freinage. Il faut s’attendre à des améliorations similaires à celles apportées à l’EV6 GT pour que la tenue de route et le freinage soient à la hauteur de la puissance supplémentaire. Il est presque certain qu’elle aura un look légèrement plus agressif qu’une EV9 GT-Line et qu’elle sera équipée de pneus plus adhérents.

D’autres mises à jour de modèles Kia pour cette année ont également été confirmées. Les modèles EV6, K8 et Sportage bénéficieront tous d’améliorations. Les modèles EV3 et K4 seront lancés, tout comme l’EV6 GT. Kia ajoutera quatre nouveaux modèles EV l’année prochaine, un en 2026 et un en 2027.