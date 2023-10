La Kia EV9 AWD atteint une autonomie de 451 km aux États-Unis et donne un avant-goût de ce qui nous attend au Canada

La Kia EV9 AWD évaluée aux États-Unis dépasse les attentes avec une autonomie de 451 km, ce qui laisse présager des performances au Canada.

Équipée d’une batterie de quatrième génération et d’une traction intégrale à deux moteurs, la EV9 offre une recharge rapide et plusieurs versions.

Kia Canada accepte les réservations pour le EV9, le premier VUS à trois rangées électrique de la marque, qui arrivera fin 2023.

La version américaine du prochain VUS à trois rangées de Kia EV9 a été évaluée avec une autonomie estimée par l’EPA à 451 km pour son modèle Wind AWD. Bien que ces chiffres soient basés sur des évaluations américaines, ils donnent un aperçu précieux de l’autonomie attendue par les consommateurs canadiens potentiels. L’autonomie dépasse l’objectif interne de Kia de 435 km, ce qui suggère que le véhicule pourrait être plus efficace dans des conditions réelles que ce qui avait été initialement prévu.

Le Kia EV9 utilise la plateforme modulaire globale électrique (E-GMP) de Kia et introduit la technologie de batterie de quatrième génération du constructeur. Cette nouvelle technologie vise à améliorer la densité énergétique, un facteur clé qui contribue à l’autonomie impressionnante du véhicule.

Spécifications des variantes et du groupe motopropulseur

Kia a annoncé deux options de groupe motopropulseur pour la Le EV9. L’ensemble de série est doté d’un bloc batterie de 100 kWh rempli par un système de traction intégrale à double moteur de 283 kW. Le VUS sera disponible en trois versions, chacune ayant sa propre autonomie estimée par l’EPA :

Wind : 451 km

Land : 451 km

GT-Line : 435 km

En ce qui concerne les capacités de charge, l’EV9 prend en charge la charge rapide grâce à son système électrique de 800 V. Les spécifications officielles révèlent que le véhicule peut atteindre un niveau de charge de 100 %. Les spécifications officielles révèlent que le véhicule peut atteindre un état de charge de 80 % à partir de 10 % en moins de 25 minutes lorsqu’il est connecté à un chargeur CC rapide compatible.

Kia Canada a commencé à accepter les réservations

Kia Canada a annoncé en juillet dernier qu’elle commençait à accepter les réservations pour le EV9, qui devient ainsi le premier VUS à trois rangées entièrement électrique de Kia et le nouveau fleuron de la gamme. Elias El-Achhab, vice-président et directeur de l’exploitation de Kia Canada, a souligné que le EV9 constituait une étape importante à la fois pour la marque et pour l’industrie automobile. « Ce véhicule phare crée un segment sans précédent avec ses accents haut de gamme, sa technologie avant-gardiste et son style audacieux », a-t-il déclaré.

Kia prévoit que le EV9 sera disponible sur le marché canadien d’ici la fin de l’année 2023. Bien que les détails concernant les prix n’aient pas été divulgués, l’entreprise affirme que ces informations seront communiquées à l’approche du lancement du véhicule au Canada.