La Kia EV9 2024 à partir de 55 000 $ aux États-Unis

Le premier véritable VÉ à trois rangées reçoit une étiquette de prix

La Kia EV9 arrive chez les concessionnaires le trimestre prochain

La version Light est à moins de 55k $

On connait désormais le prix, du moins chez nos voisins du sud, du prochain VUS pleine grandeur électrique de Kia. Le EV9 à trois rangées arrivera chez les concessionnaires d’ici la fin de l’année, et commencera à un peu moins de 55 000 $ américains.

La Kia EV9 2024 débute avec la version Light à propulsion à 54 900 $ U.S.. Le modèle dispose de sièges en similicuir pour sept passagers, de réglages électriques pour les sièges, de sièges avant chauffants et ventilés, et d’un seul moteur qui délivre 215 chevaux avec 258 lb-pi de couple. Il devrait avoir une autonomie d’environ 357 kilomètres.

Ce EV9 de base aura un système électrique de 800V et Kia affirme qu’il pourra charger sa batterie de 76 kWh de 10 à 80% en moins de 25 minutes, avec le bon chargeur de niveau 3, bien sûr.

La Kia EV9 sera le premier VÉ que la marque construira en Amérique du Nord. Il sera assemblé sur le nouveau site de la société à West Point, en Georgie.

Les futures versions comprendront le Light Long Range de 99,8 kWh, Wind, Land, et une GT-Line. Les modèles Land devraient délivrer 379 chevaux grâce à un système à quatre roues motrices à double moteur, et la GT-Line aura la même puissance avec un supplément de 74 lb-pi de couple disponible sur demande.

La tarification pour les autres versions de la EV9 2024 sera annoncée ultérieurement, et les véhicules devraient arriver chez les concessionnaires plus tard cette année.

« Nous savions que nous devions fixer le bon prix pour la EV9 et nous croyons que l’annonce d’aujourd’hui sera un signal d’alarme pour l’industrie », a déclaré Steven Center, Vice Président Exécutif & Chef des Opérations chez Kia America. « Un VUS électrique à trois rangées bien équipé n’a pas à être « naturellement » cher. Il devrait offrir l’équilibre parfait entre les caractéristiques standard, la capacité de charge rapide et être équipé de la technologie que les acheteurs de VÉ recherchent. La EV9 offre tout cela, et nous avons hâte qu’elle soit mise en vente plus tard cette année. »

La Kia EV9 2024 commencera à environ 13 000 $ de plus qu’un Telluride EX à essence comparable. Mais une grande partie de cette différence devrait être compensée par les économies de carburant et les incitations gouvernementales pour les VÉ.