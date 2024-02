La Kia Carnival 2025 reçoit une option hybride, plus de technologies et un design rafraichi

La Carnival 2025 conserve son moteur V6, mais ajoute un modèle hybride à sa gamme.

Le design extérieur est très proche de celui du nouveau Sorento.

La Carnival ajoute aussi Highway Driving Assist 2 et un nouveau système de divertissement pour les passagers arrière.

Kia a dévoilé la nouvelle Carnival 2025 au Chicago Auto Show plus tôt aujourd’hui, ajoutant une version hybride disponible, plus de technologie et un design plus moderne à sa seule minifourgonnette en Amérique du Nord.

La Kia Carnival 2025 est le dernier modèle du constructeur à recevoir une mise à jour, s’inspirant du VUS à trois rangées Sorento en termes de design.

En commençant par l’avant, la nouvelle Carnival reçoit des phares différents qui sont installés verticalement au lieu d’horizontalement et qui comportent un grand élément de clignotant et de feux de jour de couleur ambre. La calandre a également été revue pour mieux s’aligner sur les VUS et les multisegments de la marque.

Le profil latéral de la minifourgonnette reste pratiquement inchangé, y compris l’accent argenté en forme de « bâton de hockey » derrière les portes coulissantes, et l’arrière reçoit de nouveaux feux qui ajoutent un élément vertical à la barre lumineuse horizontale utilisée précédemment.

De nouveaux modèles de jantes en alliage de 17 à 19 pouces et de nouvelles couleurs de peinture complètent les principaux changements esthétiques apportés à l’extérieur de la Carnival 2025.

Nouvelles technologies

À l’intérieur, le nouveau monospace bénéficie d’un tableau de bord entièrement redessiné qui intègre mieux le panneau comprenant les informations destinées au conducteur et les écrans d’info divertissement. De plus, toute la console centrale a été retravaillée pour inclure une nouvelle banque de boutons tactiles sous l’écran central et un pommeau de levier de vitesse rotatif, tous deux inspirés de l’EV6.

Le Carnival reçoit également le Connected Car Navigation Cockpit, qui est le nouveau système d’exploitation embarqué de Kia capable de recevoir des mises à jour par internet. Cette technologie est apparemment plus rapide que celle qu’elle remplace et permet aux conducteurs d’accéder aux commandes importantes d’un simple glissement de l’écran.

Les passagers arrière bénéficieront du nouveau système de divertissement Connected Car Rear Cockpit disponible en option, qui comprend deux écrans de 14,6 pouces et la possibilité de diffuser du contenu à partir de plateformes en ligne.

À l’instar d’autres modèles récents de Kia, le Carnival 2025 proposera également le système Digital Key 2.0 qui permet d’utiliser un téléphone comme clé du véhicule et d’envoyer des clés temporaires à quelqu’un d’autre par message texte.

Les technologies d’info divertissement et de commodité sont complétées par le nouvel assistant vocal, qui répond à « Hey Kia ». Selon Kia, ce système est plus avancé que la plupart des autres puisqu’il permet au conducteur et aux passagers de commander des fonctions telles que les vitres latérales ou les sièges de deuxième rangée VIP Lounge disponibles en option, qui comportent un ottoman extensible, en utilisant uniquement leur voix.

Deux groupes motopropulseurs

Le changement le plus important apporté à la Kia Carnival 2025 est sans doute l’ajout d’un groupe motopropulseur hybride à la gamme.

En effet, la Carnival HEV sera équipée d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre associé à un moteur électrique de 54 kW. Cette combinaison se traduira par une puissance totale de 242 chevaux et un couple de 271 lb-pi qui seront transmis par une boîte de vitesses automatique à six rapports. Kia n’a pas encore annoncé les chiffres de consommation de ce modèle.

L’actuel moteur V6 de 3,5 litres restera le moteur standard de la gamme Carnival, où il sera associé à une transmission automatique à 8 rapports pour délivrer 287 chevaux et 260 lb-pi de couple aux roues avant.

En plus de son groupe motopropulseur électrifié, la Carnival HEV sera équipée de jantes en alliage de 17 pouces au design aérodynamique unique, d’un système de freinage régénératif à trois niveaux, ainsi que des systèmes E-Handling, E-Ride et E-Evasive Steering Assist qui ont pour but d’améliorer les qualités dynamiques du véhicule.

Des fonctions d’aide à la conduite plus avancées

Kia a également inclus ou mis à disposition un certain nombre de nouvelles fonctions d’aide à la conduite dans la Carnival 2025, telles que le système Highway Driving Assist 2 qui a été introduit pour la première fois par l’EV6. Cette technologie ajoute des capacités de changement de voie semi-autonome au système HDA précédent, qui combinait déjà un régulateur de vitesse adaptatif et une assistance au maintien de la voie sur les autoroutes balisées. Le système d’aide à la prévention des collisions avant de série a également été amélioré avec l’ajout des fonctions de franchissement d’intersections, de changement de voie avec trafic en approche, de changement de voie latéral et d’aide aux manœuvres d’urgence pour aider les conducteurs à éviter davantage de types de collisions.

Les informations sur les prix et les spécifications canadiennes définitives de la Kia Carnival 2025 sont attendues dans le courant de l’année, avant le lancement du modèle sur notre marché.