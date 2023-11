La justice québécoise donne son feu vert à deux actions collectives contre Tesla

La Cour supérieure du Québec a approuvé deux actions collectives visant Tesla pour des défauts de peinture sur certains modèles et des frais imprévus de connectivité.

Les procédures judiciaires ont été initiées en raison de l’écaillage de la peinture sur les Tesla Model 3 et Y, et des frais non divulgués pour le service de connectivité Premium.

Plus de 27 000 véhicules pourraient être affectés par ces défauts de peinture au Québec, avec des réparations coûteuses estimées entre 3 500 $ et 7 500 $.

Représentés par les cabinets BG Avocat et CBL Avocats, les propriétaires et locataires visés peuvent s’inscrire aux actions collectives afin d’obtenir réparation.

Dans un récent développement juridique au Québec, rapporté par Protégez Vous, la Cour supérieure a sanctionné deux actions collectives contre le fabricant de véhicules électriques Tesla. La première cause juridique émane de plaintes relatives à des défauts de peinture affectant les véhicules Model 3 et Y construits depuis le début de 2018. Jean-François Bellerose, résident de Sherbrooke et propriétaire d’une Tesla Model 3, a lancé cette action après avoir constaté des problèmes d’écaillage sur son véhicule, acheté pour une somme avoisinant les 65 000 $. Malgré une estimation de réparation de 4 737 $, Tesla a refusé de couvrir les frais sous garantie.

La seconde action collective découle de frais induits par la fin soudaine de l’accès au service de connectivité Premium. Bellerose, également porte-parole de cette action, a été surpris par des prélèvements mensuels de 13,99 $ pour un service initialement présenté comme gratuit. Tesla a par la suite réintroduit le service sans frais après plusieurs réclamations, mais la poursuite demande maintenant le remboursement des sommes prélevées.

Ces deux litiges couvrent une large gamme de clients potentiels, notamment ceux ayant acquis ou loué à long terme des modèles 3 ou Y affectés par ces problèmes depuis janvier 2018. Les cabinets d’avocats BG et CBL offrent aux propriétaires et locataires l’opportunité de s’inscrire aux actions collectives pour obtenir justice et compensation.