La Jeep Gladiator 2024 suit le Wrangler avec des mises à jour bienvenues

La marque Jeep a fait tout ce qu’il fallait au cours des dix dernières années. La nouvelle version du Wrangler, dévoilée lors du Salon international de l’automobile de Detroit en 2023, montre que Jeep met l’accent sur la technologie et sur des capacités inégalées. Le Gladiator 2024 amélioré suit les traces de la légendaire Jeep.

Le Gladiator a notamment été classé numéro 1 pour la qualité des nouveaux véhicules parmi les camions de taille moyenne dans l’étude J. D. Power 2023 sur la qualité initiale aux États-Unis (IQS). Entre vous et moi, ce n’est pas vraiment important. En fait, avec plus de 5 millions de Wranglers vendus, les tout-terrains Jeep, avec ou sans une boite à l’arrière, n’ont jamais été aussi désirables.

Groupe motopropulseur et systèmes 4×4

Avant que vous ne posiez la question, pour 2024, le seul moteur qui sera proposé sera le moteur V6 Pentastar de 3,6 litres de série, qui développe 285 chevaux et 260 lb-pi de couple. Bien que le groupe motopropulseur VEHR 4xe ne soit pas au menu pour 2024, il veindra, mais Stellantis n’a pas précisé quand. Les options de transmission comprennent une boîte manuelle à six vitesses de série et une boîte automatique à huit vitesses en option.

Nouveauté pour 2024, le Gladiator Willys amélioré est doté d’un nouveau verrou d’essieu arrière Tru-Lok de série qui offre un meilleur contrôle de la traction pour les expériences de tout-terrain rigoureuses. De plus, le mode Off-road+ élève vos aventures en ajustant intelligemment la réponse de l’accélérateur, les points de passage de la transmission et l’antipatinage. Ce mode est conçu pour offrir des performances optimales à la fois pour les courses à grande vitesse sur des terrains sablonneux et pour le franchissement de rochers à basse vitesse. Remarquablement, il permet également de bloquer l’essieu arrière, même en mode 4HI, pour un meilleur contrôle.

Le Gladiator 2024 est également doté d’un des quatre systèmes 4×4 avancés :

o Boîte de transfert Command-Trac à temps partiel avec un rapport de 2,72 : 1 en gamme basse

o Boîte de transfert Selec-Trac à temps plein avec rapport de gamme inférieur de 2,72 : 1

o Boîte de transfert Rock-Trac à temps partiel avec rapport de bas de gamme de 4:1

o Boîte de transfert Rock-Trac à temps plein avec rapport de réduction de 4:1

Selon la configuration, le Gladiator continue d’offrir une combinaison impressionnante de capacités de remorquage et de charge utile. Plus précisément, il peut remorquer jusqu’à 7 700 livres et a une capacité de charge utile maximale de 1 725 livres.

Design actualisé et aménagements de l’habitacle

La Jeep Gladiator 2024 est immédiatement reconnaissable, avec une nouvelle calandre à sept fentes, une antenne finalement intégrée au pare-brise, et sept nouveaux modèles de roues. Pour ceux qui recherchent la liberté en plein air, le Gladiator offre trois choix de toit et trois choix de portes, y compris des demi-portes et des portes amovibles. Le nouveau Gladiator est disponible dans les modèles Sport, Willys, Mojave et Rubicon et devrait arriver chez les concessionnaires d’ici la fin de l’année.

À l’intérieur, le Gladiator est doté d’un tout nouveau tableau de bord avec un combiné numérique de 7 pouces et d’un écran tactile Uconnect 5 de 12,3 pouces de série – le plus grand jamais vu pour ce modèle et partagé avec le Wrangler 2024 mis à jour. Ce système prend en charge les fonctions sans fil Apple CarPlay et Android Auto. Pour ajouter au confort de conduite, des sièges avant à 12 réglages électriques enveloppés de cuir nappa sont proposés en option dans deux nouveaux modèles : Mojave X et Rubicon X.

Spécialisation tout-terrain : Modèles Mojave X et Rubicon X

La gamme Gladiator s’enrichit des modèles Mojave X et Rubicon X, dotés de pare-chocs en acier et d’une caméra tout-terrain intégrée. Ces nouveaux modèles sont équipés de boîtes de transfert à temps plein et de bloqueurs d’essieu arrière Tru-Lok. Les deux modèles sont également équipés d’amortisseurs FOX haute performance à dérivation interne de 2,5 pouces spécialement réglés pour une maniabilité optimale sur les pistes de sable à grande vitesse et dans les rochers.

Caractéristiques de sécurité avancées

La sécurité n’a pas été reléguée au second plan. Le Gladiator 2024 est maintenant équipé de série de rideaux gonflables latéraux aux première et deuxième rangées. Des fonctions de sécurité avancées telles que l’alerte de collision avant et le régulateur de vitesse avancé avec fonction d’arrêt sont disponibles de série sur les modèles Sport S et supérieurs.

Technologie de pointe pour le tout-terrain

Jeep s’est associée à Trails Offroad pour devenir le premier constructeur automobile à proposer des guides de sentiers d’aventure tout-terrain intégrés. Disponibles sur le système Uconnect 5 Nav de la Jeep Gladiator, ces guides fournissent des informations détaillées sur 62 sentiers « Jeep Badge of Honor » et peuvent être complétés par un abonnement premium pour inclure plus de 3 000 guides de sentiers. Ces sentiers sont soigneusement évalués et décrits, et couvrent des difficultés et des paysages variés.

La fonction permet également des mises à jour en temps réel et une navigation en temps réel vers les points de départ des sentiers. Introduit dans la Jeep Wrangler 2024, le système comprend désormais un « mode suivi » pour des alertes en temps réel sur les points de repère et offre une flexibilité de navigation sur les sentiers bidirectionnels.

La Jeep Gladiator 2024 mise à jour reste un véhicule très recherché. Nous ne pouvons nous empêcher de penser que l’ajout éventuel du groupe motopropulseur VEHR 4xe augmentera encore son attrait. Nous en saurons plus dans un avenir proche.