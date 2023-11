La Ioniq 6 N, selon les rumeurs, pourrait atteindre 100 km/h en moins de 3 secondes

Il ne fait aucun doute que Hyundai se prépare à lancer une Ioniq 6 N. Cette berline électrique, qui fait partie de la célèbre gamme de voitures de performance N, promet non seulement de surpasser tous les autres véhicules N, mais pourrait bien devenir l’une des voitures neuves les plus rapides à accélérer sur le marché.

Deuxième modèle électrique de la série N de Hyundai, la Ioniq 6 N est actuellement en cours d’homologation et devrait faire son apparition dans les salles d’exposition d’ici 2025. Ce calendrier suit les habitudes de Hyundai en matière de dévoilement de ses modèles performants, comme la sortie mi-2022 de la Ioniq 6 standard, ce qui suggère une entrée bien planifiée de la Ioniq 6 N sur le marché de l’électrique.

Selon les rumeurs, la Ioniq 6 N devrait éclipser l’impressionnante Ioniq 5 N, qui a récemment placé la barre très haut avec ses 641 ch et 568 lb-pi de couple. Sachant ce dont Hyundai est capable, on peut aisément imaginer que la 6 N atteindra près de 700 ch en mode boost. Si on la compare aux capacités de la Ioniq 5 N, la 6 N fera mordre la poussière à presque toutes les autres voitures. La 5 N parcourt le 0-100 km/h en à peine 3,4 secondes. Elle est également capable d’effectuer deux tours consécutifs du difficile circuit du Nurburgring, long de 20,832 km, sans surchauffe. Nous pensons que la Ioniq 6 N, plus élégante et potentiellement plus légère, pourrait être une voiture de moins de 3 secondes.

L’engagement de Hyundai en faveur d’une Ioniq 6 N a été annoncé par le concept RN22e. Drive a testé ce concept sur des circuits en Australie et en Allemagne, démontrant ainsi les intentions sérieuses de Hyundai dans le secteur des véhicules électriques performants. La RN22e, qui partage sa base avec la Ioniq 6 de série, comprend déjà des améliorations telles qu’une carrosserie plus rigide, des sous-châssis renforcés et une suspension améliorée.

La Ioniq 6 N devrait surpasser ces caractéristiques, en offrant des avancées en matière de dynamique de conduite, de technologie et de performances globales. Ce modèle intégrera probablement une batterie plus efficace, des moteurs plus puissants et des freins plus grands, pour des performances époustouflantes.

Nous en saurons probablement plus sur la Hyundai Ioniq 6 N d’ici peu. Il y a aussi la partie où la voiture doit encore être confirmée, mais nous sommes convaincus que le géant coréen ne laissera pas passer l’occasion de s’attaquer non seulement à une Corvette C8, mais aussi à tout ce qui est électrique chez Porsche et Tesla pour une fraction du prix.