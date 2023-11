Uniwheel remplace le différentiel et les essieux

Elle permet de réduire la taille des moteurs électriques et d’augmenter l’espace dans l’habitacle.

Hyundai vient de présenter un système de transmission vraiment unique. Il s’agit de l’Universal Wheel Drive System (système universel de transmission), qui intègre pratiquement tout dans une « roue fonctionnellement intégrée ».

Les voitures actuelles, qu’elles soient à essence ou électriques, sont équipées d’un différentiel, d’un arbre de transmission et (pour la plupart) de joints CV pour transmettre la puissance du moteur à la roue. Comme le souligne Hyundai, ces pièces prennent de la place. Elles contribuent également à limiter la conduite et la maniabilité.

L’Uniwheel de Hyundai met tout dans la roue. Le réducteur et tous les autres éléments nécessaires sont réunis en une seule unité. Mais contrairement à d’autres moteurs montés sur les roues, celui-ci ne se déplace pas avec les roues, ce qui permet d’économiser du poids non suspendu. Hyundai utilise alors deux moteurs plus petits au lieu d’un seul, ce qui libère encore plus d’espace.

Si vous souhaitez obtenir les détails les plus précis, la vidéo de Hyundai présente les engrenages à pignon et soleil et leur disposition. En bref, l’engrenage peut se déplacer à l’intérieur de l’unité, ce qui permet à la roue de monter et descendre (et d’avancer et de reculer) avec la suspension, tandis que le moteur reste fixe.

L’engrenage (6,24 : 1) étant intégré à la roue, il n’y a pas besoin de différentiel. La suppression du gros moteur central, du différentiel et des essieux permet de dégager beaucoup plus d’espace au centre du véhicule. De l’espace pour les passagers et le chargement. Ou pour augmenter la capacité de la batterie.

Le système n’est pas encore prêt pour la production, mais Hyundai a déclaré que le développement de l’Uniwheel était bien avancé. Il est également évolutif, c’est-à-dire qu’il peut être assez petit pour un robot de livraison et assez grand pour un VUS.